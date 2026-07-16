Қазақстан мен Қытай сауда-экономикалық ынтымақтастықтың жаңа бағдарламасын бекітті
Сурет: akorda.kz
Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы Үкіметі арасындағы 2027-2030 жылдарға арналған сауда-экономикалық ынтымақтастық бағдарламасына және жол картасына қол қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 16 шілдеді хабарлады.
"Мемлекеттер басшыларының кездесуі аяқталған соң Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Қытай Халық Республикасы Үкіметі арасындағы 2027-2030 жылдарға арналған сауда-экономикалық ынтымақтастық бағдарламасына және жол картасына қол қойылды", – делінген хабарламада.
Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының Төрағасы Си Цзиньпинмен келіссөз жүргізгенін жазған едік.
Си Цзиньпин Тоқаевтың реформаларын жоғары бағалады.
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