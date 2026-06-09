#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда шетелдіктерге ЖСН рәсімдеу тәртібі жеңілдетілуі мүмкін

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 12:56 Фото: gov4c.kz
Ішкі істер министрі Ержан Сәденов 2026 жылғы 9 маусымда өткен Үкімет отырысында туристер үшін қолайлы жағдай жасау бағытында атқарылып жатқан жұмыстар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің сөзінше, Ішкі істер министрлігі туристердің Қазақстанға келуі мен елде болуына қатысты рәсімдерді жеңілдетіп жатыр.

"Қазіргі уақытта 105 елдің азаматтары Қазақстанға елшілікке жүгінбей-ақ электрондық виза (e-Visa) арқылы кіре алады. Сонымен қатар IT-мамандарға арналған Digital Nomad Visa және туристерге арналған Neo Nomad Visa визаларын беру ұйымдастырылған. Шетелдік қонақтың келуі туралы қабылдаушы тарап онлайн форматта хабарлама жолдай алады. Әуежайлар мен ірі шекаралық өткізу бекеттерінде QR-коды бар туристік карталар таратылады. Онда елде болу ережелері, шұғыл қызметтердің байланыс нөмірлері және байланыс операторлары туралы қажетті ақпарат орналастырылған", – деді министр.

Сондай-ақ, оның айтуынша, қазіргі кезде QazETA мобильді қосымшасы әзірленіп жатыр.

"Бұл қосымша арқылы шетел азаматтары көші-қонға қатысты көптеген қызметтерді пайдалана алады. Соның ішінде Жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) рәсімдеу де бар. Қазір осыған қатысты заңнамаға енгізілетін түзетулер Парламенттің қарауында жатыр", – деп түсіндірді ІІМ басшысы.

Бұған дейін Қазақстанда қылмыстық топ құрып, есірткі бизнесімен айналысқан шетелдіктерге үкім шыққанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Кольсайские озёра, озеро Кольсай, туризм в Казахстане, туристы, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма в Казахстане
13:22, Бүгін
Елімізде ұлттық парктер аумағына қонақүйлер, визит-орталықтар мен қазақ ауылдарын салу жоспарлануда
ІІМ туристер үшін қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр
20:15, 10 маусым 2025
ІІМ туристер үшін қауіпсіздік шараларын күшейтіп жатыр
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
14:01, 26 мамыр 2026
Қазақстанда полиция жазғы түндерде балалардың жүріп-тұруын қатаң бақылайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Мераб Двалишвили
13:46, Бүгін
Как Мераб Двалишвили "покорил" Лас-Вегас на диване и самокате
Наставник сборной Беларуси U-21 подвёл итоги двух победных матчей против Казахстана
13:29, Бүгін
Наставник сборной Беларуси U-21 подвёл итоги двух победных матчей против Казахстана
Кубанычбек Айбек уулу
13:06, Бүгін
Возвращение исторического кыргыза: сборная Кыргызстана объявила состав на GS в Монголии
Казахстанские пловцы завоевали четыре медали на турнире в США
12:50, Бүгін
Казахстанские пловцы завоевали четыре медали на турнире в США
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: