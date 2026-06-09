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Оқиғалар

Қазақстанда қылмыстық топ құрып, есірткі бизнесімен айналысқан шетелдіктерге үкім шықты

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 11:58 Фото: Zakon.kz
Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты синтетикалық есірткі заттарын өндірумен және өткізумен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топ құрамындағы 7 шетел азаматына қатысты үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, облыс прокуратурасының уйлестіруімен полиция қызметкерлері 3 жасырын есірткі зертханасын анықтады.

Тінту барысында заңсыз айналымнан 90 кг астам дайын синтетикалық психотроптық заттар, 1 тоннадан астам прекурсорлар мен химиялық компоненттер, сондай-ақ оларды дайындауға арналған құрал-жабдықтар тәркіленді.

Мамандардың бағалауынша, тәркіленген заттардың "қара нарықтағы" құны 1,5 млрд теңгеден асады.

Осылайша, сотта мемлекеттік айыптаушы сотталушылардың кінәсін толық дәлелдейтін бұлтартпас айғақтарды ұсынды.

Қылмыстық іс құжаттарын жан-жақты зерттеу нәтижесінде сот оларға 19 жылдан 20 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

"Сонымен қатар, сотталғандарға тиесілі 3 тұрғын үй мен автокөліктер мемлекет кірісіне тәркіленді",- делінген ақпаратта.

Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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