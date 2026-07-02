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Тараз мен Алматыдағы ауқымды арнайы операция: ұйымдастырушы мен қылмыстық топ өкілдеріне үкім кесілді

Тараз мен Алматыдағы ауқымды арнайы операция: ұйымдастырушы мен қылмыстық топ өкілдеріне үкім кесілді , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 16:41 Сурет: Instagram/zhambyl_police
Жамбыл облысында сот аса ірі мөлшерде есірткі құралдары мен психотроптық заттарды заңсыз сақтап, өткізумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топқа үкім шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 2 шілдеде өңірлік полиция департаменті мәлімдеді.

"Полиция қызметкерлерімен 2025 жылы Тараз және Алматы қалаларында есірткі құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымының жолын кесуге бағытталған ауқымды арнайы операция жүргізілді. Жедел-іздестіру іс-шаралары мен тергеу әрекеттері кешені нәтижесінде облыстық прокуратураның үйлестіруімен аса ірі мөлшерде есірткі құралдары мен психотроптық заттарды заңсыз сақтап, өткізумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың әрекеті әшкереленіп, жолы кесілді",- делінген ақпаратта.

Санкцияланған тінту барысында дәріханалардан 364 дана "Трамадол" ампуласы, 1869 құты "Тропикамид", 412 дана "Сомнол" таблеткасы, 72 дана "Димедрол" таблеткасы, сондай-ақ 17,16 грамм "Оксивин" заты тәркіленді.

Аталған дәрілік препараттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айналымы қатаң бақылауда болатын күшті әсер ететін заттардың қатарына жатады. Оларды тиісті рұқсат құжаттарынсыз сақтау және өткізуге тыйым салынған.

Аса ірі мөлшерде есірткі құралдары мен психотроптық заттарды заңсыз сақтау және өткізу фактісі бойынша ҚР ҚК 297-бабы бойынша қылмыстық іс тіркелді.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында қылмыстық схеманы Тараз қаласының 60 жастағы тұрғыны ұйымдастырып, қылмыстық топқа жетекшілік еткені анықталды. Оған қатысты Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 262-бабының 1-бөлігімен (ұйымдасқан топты құру және оған басшылық ету) қылмыстық іс тергелді.

Оның екі сыбайласына қатысты ҚР ҚК 262-бабының 2-бөлігімен (ұйымдасқан топқа қатысу) қосымша тергеу жүргізілді.

"Сот үкімімен ұйымдасқан қылмыстық топтың ұйымдастырушысы 17 жылға, ал екі сыбайласы 15 жыл 3 айға бас бостандығынан айырылды". Жамбыл облысы Полиция департаменті

Жамбыл облысы Полиция департаменті есірткі құралдары мен психотроптық заттардың заңсыз айналымы ауыр қылмыс болып саналатынын және мұндай әрекеттер үшін заңнамада қатаң қылмыстық жауапкершілік көзделгенін ескертеді.

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