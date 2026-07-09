#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда Қырғызстаннан темекі контрабандасымен айналысқан трансұлттық топ ұсталды

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 13:59 Фото: unsplash
Жамбыл облысында Қазақстан аумағына таңбаланбаған темекі өнімдерін заңсыз әкеліп, өткізумен айналысқан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың қызметі тоқтатылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі (АФМ) мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 9 шілдеде жарияланған мәліметке сәйкес, трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз әрекетін Жамбыл облысы бойынша ҚМА департаментінің қызметкерлері прокуратураның үйлестіруімен әшкерелеген.

"Тергеу барысында Жамбыл облысының тұрғыны Қырғыз Республикасынан темекі өнімдерін жеткізу арнасын ұйымдастырып, кейін оларды өзіне бағынысты адамдар желісі арқылы өткізгені анықталды. Контрафактілі өнімдер Тараз қаласындағы сауда орындары арқылы сатылып, сондай-ақ Алматы, Шымкент қалаларына және Қарағанды, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан мен Түркістан облыстарына жеткізілген", – делінген ҚМА хабарламасында.

Ведомствоның мәліметінше, тергеу аясында 30-дан астам тінту жүргізіліп, заңсыз айналымнан құны 293 млн теңге болатын таңбаланбаған темекі өнімдерінің 319 мыңнан астам қорабы тәркіленген. Ал төленбеген акциздердің жалпы сомасы 115 млн теңгені құраған.

"Трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында өнімді жеткізу мен өзара есеп айырысуды қамтамасыз еткен Қырғыз Республикасының азаматтары болған. Қаржы ағындарын жасыру үшін қылмыстық схемаға қатысушылар банк жүйесінде тіркелмейтін бейресми "Хавала" ақша аудару жүйесін пайдаланған", – деп мәлімдеді ҚМА.

Агенттік мәліметінше, сот санкциясымен темекі өнімдерін тасымалдауға пайдаланылған үш автокөлікке тыйым салынды.

"Бес күдікті қамауға алынды. Тергеу жалғасып жатыр", – деп хабарлады ведомство.

ҚМА Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайтынын атап өтті.

Еске салайық, 2026 жылғы 7 шілдеде ҰҚК 2024 жылдан бері Қазақстанға әкелуге тыйым салынған, құны жарты миллиард теңгеден асатын вейптердің ірі партиясының заңсыз әкелінуіне тосқауыл қойғаны белгілі болған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңаөзен, ойын бизнесі, ҰҚТ
10:37, 13 желтоқсан 2023
Жаңаөзенде ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелері ұсталды
Қарағандыда есірткі өндірумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
09:14, 06 қараша 2025
Қарағандыда есірткі өндірумен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения
11:58, 09 маусым 2026
Қазақстанда қылмыстық топ құрып, есірткі бизнесімен айналысқан шетелдіктерге үкім шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
14:34, Бүгін
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
Назначены арбитры на матчи 17-го тура Премьер-лиги
14:23, Бүгін
Назначены арбитры на матчи 17-го тура Премьер-лиги
Александр Бублик
14:11, Бүгін
Как теннисисты из Казахстана выступили на "Уимблдоне" в 2026 году
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
14:07, Бүгін
Чемпион ОИ Елеусинов отправлен под арест на 20 суток и лишён прав на 7 лет после ДТП в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: