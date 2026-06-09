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Қоғам

Қарағанды облысында құтқарушылар 15 жастағы қыздың мәйітін тапты

Қарағанды облысында өзенге батып кеткен 15 жастағы қыздың мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 18:52 Сурет: pixabay
Қарағанды облысында өзенге батып кеткен 15 жастағы қыздың мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарағанды облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, қайғылы оқиға Бұқар жырау ауданындағы Көкпекті ауылында, Көкпекті өзенінде болған.

Шомылуға тыйым салынған жерде 2011 жылы туған қыз суға батып кеткен.

"Алдын ала мәлімет бойынша, бір топ жасөспірім ересектердің қарауынсыз су айдынының маңында болып, өзенге шомылған. Оқиға орнына келген құтқарушылар қыздың мәйітін жағалаудан шамамен 20 метр қашықтықта, төрт метр тереңдіктен тапты", – деп хабарлады құтқарушылар.

Сондай-ақ ведомство өкілдері өзеннің аталған бөлігінде шомылуға тыйым салынғанын білдіретін белгі орнатылғанын атап өтті. Бұл белгі 2026 жылғы 2 маусымда қойылған. Бұдан бөлек, жазғы демалыс басталар алдында мектеп әкімшілігі оқушыларға су айдындарындағы қауіпсіздік ережелері бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізген.

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Айдос Қали
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