#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда бес жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті

Алматыда бес жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 20:08 Сурет: Zakon.kz
Алматыда бүгін, 2026 жылғы 9 маусымда, көлік жаяу жүргіншілерді соғып, кейін екі автокөлікпен соқтығысқан. Жол-көлік оқиғасы салдарынан зардап шеккендер бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Апат "Көк базар" маңында – Зенков көшесінде (Жібек жолы мен Мақатаев көшелерінің арасы) болған. Бұл аумақта бейберекет сауда жүріп, адамдар тауарды тікелей көліктерден сатып алады.

Куәгерлердің айтуынша, сатып алушылардың бір бөлігі көліктің жанында тұрған кезде, сол сәтте Зенков көшесімен оңтүстік бағытта Audi 80 көлігі келе жатқан. Кейінірек көлік қозғалтқышы сөніп қалған. Жанындағы адамдар жүргізушіге көмектесіп, көлікті итеріп жіберген. Осыдан кейін көлік қайта оталғанымен, жүргізуші оны басқара алмай, жолда тұрған адамдар тобына қарай күрт қозғалып, сауда жасап тұрған бес адамды қағып кеткен.

Алматыда бес жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 20:08

Сурет: Zakon.kz

Куәгерлердің айтуынша, жаяу жүргіншілерді қағып өткеннен кейін Audi микроавтобус Toyota Granvia көлігімен соқтығысқан. Соққыдан Toyota жанында тұрған Subaru Impreza көлігіне соғылған.

Алматыда бес жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 20:08

Сурет: Zakon.kz

Жол апаты салдарынан бес адамның барлығы зардап шеккен. Олар ауруханаға жеткізілген. Audi жүргізушісі зардап шекпеген.

Алматыда бес жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 20:08

Сурет: Zakon.kz

Оқиға орнында жол полициясы қызметкерлері жұмыс істеп, апаттың барлық мән-жайын анықтап жатыр.

Сондай-ақ куәгерлердің бірі соқтығысудан кейін кейбір адамдардың Toyota мен Subaru көліктерінің арасына қысылып қалғанын айтқан. Олардың арасында ашық сынықтарға дейінгі ауыр жарақаттар болған.

Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты сағат 08:20-да Медеу ауданында болған.

"Audi маркалы автокөліктің жүргізушісі Зенков көшесімен оңтүстік бағытта келе жатып, жолдың жүріс бөлігінде тұрған бес жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Одан әрі қозғалысын жалғастырып, жол жиегінде тоқтап тұрған Toyota автокөлігіне соғылған. Соққы салдарынан Toyota көлігі жанында тұрған Subaru көлігіне соғылған. Аталған жол-көлік оқиғасы нәтижесінде бес адам зардап шекті. Оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Оқиғаның мән-жайын Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр", – делінген Алматы қаласы Полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарламасында.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
20:49, Бүгін
Қостанай облысындағы трассада болған жол апатынан екі адам қаза тапты
Павлодарда жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті
20:36, 04 желтоқсан 2024
Павлодарда жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті
Екібастұзда көлік жаяу жүргіншіні қағып кетті
17:51, 23 қаңтар 2025
Екібастұзда көлік жаяу жүргіншіні қағып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
20:58, Бүгін
Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира в Словакии
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
20:13, Бүгін
Узбекистанский полузащитник Умаров может продолжить карьеру в Казахстане
Фото: UFC
19:38, Бүгін
Экс-чемпион UFC Альварес объяснил, как Гейджи может нокаутировать Топурию
Фото: пресс-служба ФК &quot;Ордабасы&quot;
19:17, Бүгін
Полузащитник "Ордабасы" Наумец может перейти в "Иртыш"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: