Алматыда бес жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті
Апат "Көк базар" маңында – Зенков көшесінде (Жібек жолы мен Мақатаев көшелерінің арасы) болған. Бұл аумақта бейберекет сауда жүріп, адамдар тауарды тікелей көліктерден сатып алады.
Куәгерлердің айтуынша, сатып алушылардың бір бөлігі көліктің жанында тұрған кезде, сол сәтте Зенков көшесімен оңтүстік бағытта Audi 80 көлігі келе жатқан. Кейінірек көлік қозғалтқышы сөніп қалған. Жанындағы адамдар жүргізушіге көмектесіп, көлікті итеріп жіберген. Осыдан кейін көлік қайта оталғанымен, жүргізуші оны басқара алмай, жолда тұрған адамдар тобына қарай күрт қозғалып, сауда жасап тұрған бес адамды қағып кеткен.
Куәгерлердің айтуынша, жаяу жүргіншілерді қағып өткеннен кейін Audi микроавтобус Toyota Granvia көлігімен соқтығысқан. Соққыдан Toyota жанында тұрған Subaru Impreza көлігіне соғылған.
Жол апаты салдарынан бес адамның барлығы зардап шеккен. Олар ауруханаға жеткізілген. Audi жүргізушісі зардап шекпеген.
Оқиға орнында жол полициясы қызметкерлері жұмыс істеп, апаттың барлық мән-жайын анықтап жатыр.
Сондай-ақ куәгерлердің бірі соқтығысудан кейін кейбір адамдардың Toyota мен Subaru көліктерінің арасына қысылып қалғанын айтқан. Олардың арасында ашық сынықтарға дейінгі ауыр жарақаттар болған.
Алматы қаласы полиция департаментінің мәліметінше, жол апаты сағат 08:20-да Медеу ауданында болған.
"Audi маркалы автокөліктің жүргізушісі Зенков көшесімен оңтүстік бағытта келе жатып, жолдың жүріс бөлігінде тұрған бес жаяу жүргіншіні қағып кеткен. Одан әрі қозғалысын жалғастырып, жол жиегінде тоқтап тұрған Toyota автокөлігіне соғылған. Соққы салдарынан Toyota көлігі жанында тұрған Subaru көлігіне соғылған. Аталған жол-көлік оқиғасы нәтижесінде бес адам зардап шекті. Оларға алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Оқиғаның мән-жайын Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері анықтап жатыр", – делінген Алматы қаласы Полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарламасында.