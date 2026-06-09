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Қоғам

Түркістан облысында бір жасар бала ауладағы әжетханаға құлап кетті

Түркістан облысында бір жасар бала ауладағы әжетханаға құлап кетті, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.06.2026 22:07 Сурет: magnific.com
112 пультіне Түркістан облысы Темірлан ауылында бір жасар баланың жеке үйдің ауласындағы әжетханаға құлап түсіп, өздігінен шыға алмай жатқаны туралы хабар түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға орнына ТЖМ қызметкерлері жіберіліп, олар баланы абайлап шығарып алып, 103 қызметіне тапсырды.

Сәбидің жағдайы туралы ақпарат берілмеген.

Құтқарушылар ескертеді: балаларды тіпті аз уақытқа да қараусыз қалдырмаңыз!

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Айдос Қали
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