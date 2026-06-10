Еліміз бойынша 11 маусымға арналған ауа райы болжамы
"Қазгидромет" РМК синоптиктері батыс циклоны мен атмосфералық фронттардың әсерінен елімізде бұл күні тұрақсыз ауа райы сақталатынын нақтылайды. Сондай-ақ, Қазақстанның кейбір өңірлерінде найзағай ойнап, бұршақ түсетіні, ал солтүстік-батыста және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында нөсер жаңбыр жауатыны белгілі.
"Республикамыз бойынша жел екпіні күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл тұрады, солтүстік-батыста түнде және таңертең тұман болады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сонымен қатар, күндіз Шығыс Қазақстан облысында, Абай облысында күн қатты ыстық болады деп күтіледі: +35°С.
Сондай-ақ, Қазақстанда жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Ең күрделі жағдай Қызылорда, Қарағанды, Түркістан, Жамбыл, Алматы, Павлодар, Қостанай, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстары мен Абай және Жетісу өңірлерінде тіркеледі деп болжанып отыр.
Бұған дейін "Қазгидромет" РМК еліміздегі үш ірі қала бойынша 11-13 маусымға арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.