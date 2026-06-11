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Қоғам

Елімізде халық табысын арттыру жөніндегі кешенді жоспар қабылданды

Елімізде халық табысын арттыру жөніндегі кешенді жоспар қабылданды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 12:28 Сурет: primeminister.kz
Қазақстанда "2026–2029 жылдарға арналған халық табысын арттыру жөніндегі кешенді жоспар" өзектендірілді. Бұл туралы Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында ұлттық экономика министрінің бірінші орынбасары Азамат Әмрин мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, құжат алты бағыт бойынша 59 іс-шараны қамтиды және азаматтардың әл-ауқатын арттыруға, сапалы жұмыс орындарын құруға және халықтың нақты табысын арттыруға бағытталған.

"Жаңа жоспар 2022 жылдан бастап жүзеге асырылып жатқан бағдарламаның орнын алмастырады және экономиканың ағымдағы сын-қатерлерін де, адами капиталды дамыту және қазақстандықтардың өмір сүру сапасын арттыру жөніндегі ұзақ мерзімді міндеттерді де ескереді. Өңірлік нысаналы көрсеткіштерге қол жеткізу тетігін күшейту үшін әкімдіктер халықтың табысын арттырудың өңірлік бағдарламаларын әзірледі", – деді Азамат Әмрин.

Сондай-ақ, ол халық табысын арттыру бағдарламасы іске қосылған сәттен бастап негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің өсуі тіркелгенін атап өтті.

"Жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 1,8 млн-нан 2,2 млн-ға дейін өсті, ал секторда жұмыспен қамтылғандар саны 4,5 млн адамға жетті. Экономикадағы ШОБ үлесі ЖІӨ-нің 40,9%-на дейін өсті, жұмыссыздық деңгейі 4,6%-ға дейін төмендеді, ал жұмысқа орналасқан азаматтар саны 912,8 мың адамға дейін өсті",- деп толықтырды спикер.

Бұған дейін Қазақстанда қарыз туралы ақпарат коллекторларға қашан өтетіндігін жазғанбыз.

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