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Қоғам

Астанада есірткіні заңсыз өсірді деген күдікпен таролог ұсталды

Астанада есірткіні заңсыз өсірді деген күдікпен таролог ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 17:40 Сурет: polisia.kz
"Қарасора" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында елордалық полиция қызметкерлері құрамында есірткі заты бар өсімдіктерді заңсыз өсіру фактісін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру барысында өзін таролог ретінде таныстырып, үйінде түрлі рухани тәжірибелер мен Таро карталары арқылы бал ашу сеанстарын өткізген 54 жастағы қала тұрғынының пәтерінде шағын фитозертхана ұйымдастырғаны белгілі болды.

Әйел құрамында есірткі заты бар өсімдіктерді өсіру үшін жатын бөлмедегі шкафты арнайы жабдықтап, оған жасанды жарық шамдарын және өзге де қажетті құралдарды орнатқан. Тінту барысында полиция қызметкерлері бірнеше түп марихуана бұтасын және оларды өсіруге пайдаланылған жабдықтарды анықтап, тәркіледі.

Сонымен қатар медициналық куәландыру қорытындысы бойынша әйел адамның есірткілік масаң күйде болғаны анықталды.

Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Табылған өсімдіктер мен жабдықтар тәркіленді. Қазіргі уақытта қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

Полиция құрамында есірткі заты бар өсімдіктерді заңсыз өсіру қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын және қолданыстағы заңнамаға сәйкес жазаланатынын ескертті.

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Айдос Қали
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