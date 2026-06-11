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Қоғам

Оралда бұрынғы ғашықтар арасындағы жанжал әкімшілік қамаумен аяқталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 19:24 Фото: pexels
9 маусым күні Орал қаласында орналасқан медициналық клиникалардың бірінде қоғамдық тәртіптің бұзылғаны туралы полицияға хабарлама түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мекеме қызметкерінің айтуынша, жұмыс орнына бұрынғы жігіті келген. Ол мәселені сабырлы түрде талқылаудың орнына жанжал шығарып, балағат сөздер айтып, клиника қызметкерлері мен келушілердің тыныштығын бұзған.

Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері құқық бұзушының жеке басын анықтап, оны ұстады. Тексеру барысында ер адамның жанжал кезінде қолында сырт келбеті тапаншаға ұқсас зат болғаны белгілі болды. Алайда жүргізілген тексеру нәтижесінде оның ойыншық екені анықталып, ешқандай қауіп төндірмейтіні расталды.

Аталған дерек бойынша ер адамға қатысты ұсақ бұзақылық бабы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды.

Іс материалдарын қарау нәтижесінде сот оны кінәлі деп танып, 15 тәулік мерзімге әкімшілік қамау жазасын тағайындады.

Полиция кез келген жанжалды тек заң аясында шешу қажет екенін, қоғамдық тәртіпті бұзу мен агрессиялық әрекеттерге жол берілмейтінін ескертеді.

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Айдос Қали
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