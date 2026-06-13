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Қоғам

Алматыда Масанчи көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады

Жол жабылады, Алматы, Масанчи, 13 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 15:55 Сурет: Zakon.kz
Масанчи көшесінің Абай даңғылынан Сәтбаев көшесіне дейінгі бөлігін көркейту жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 13 маусымда Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады:

"14 маусымнан бастап Масанчи көшесінің Абай даңғылынан Сәтбаев көшесіне дейінгі аралығында оңтүстік бағыттағы қозғалыс уақытша жабылады. Жөндеу жұмыстары жүргізілетін аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс ақпараты көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады".

Тұрғындар мен жүргізушілерден жол бағытын алдын ала жоспарлауды сұралады.

Жол жабылады, Алматы, Масанчи, 13 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 15:55

Сурет: Алматы қалалық әкімдігі

Бұған дейін Шымбұлаққа автомобильдердің кіруіне салынған тыйым Конституцияға сай емес деп танылған болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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