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Қоғам

Қазақстан және Ресей шекарасында жүк көліктерінің ұзын-сонар кептелісі пайда болды

Қазақстан және Ресей шекарасында жүк көліктерінің ұзын-сонар кептелісі пайда болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.06.2026 12:59 Сурет: freepik
2026 жылғы 14 маусымда Қазақстан-Ресей шекарасындағы "Қосақ" (Павлодар облысы) өткізу пунктінде жүк көліктерінің кептелесі байқалады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық қауіпсіздік комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, жағдай жеміс-жидек пен көкөніс өнімдерін тасымалдаудың маусымдық артуына байланысты.

"Күту уақытын барынша азайту үшін өткізу пункті күшейтілген режимде жұмыс істеп тұр, қажетті шаралар қабылданып жатыр, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдармен тығыз іс-қимыл ұйымдастырылды. Павлодар облысында "Шарбақты" және "Үрлітөбе" халықаралық өткізу пункттері де жұмыс істейтінін еске саламыз. Солтүстік Қазақстан облысында "Жаңа Жол", "Қарақоға" және "Қызыл Жар" өткізу пункттері жұмыс істейді". Ұлттық қауіпсіздік комитеті

Бұдан бөлек, белгілі бір күнге бос орындардың бар-жоғын нақтылауға және шекарадан өту уақыты мен орнын алдын ала жоспарлауға мүмкіндік беретін электрондық кезек жүйесі жұмыс істейді. Ведомствоның мәліметінше, бұл өткізу пунктіне түсетін жүктемені азайтуға септігін тигізеді және тасымалдаушылар үшін процестің алдын ала болжамды болуын қамтамасыз етеді.

"Мысалы, "Қосақ" өткізу пунктінің шығу бағытындағы орташа өткізу қабілеті тәулігіне шамамен – 200-220 жүк көлігі. Жағдайды ескере отырып, қозғалысты баламалы бағыттар арқылы алдын ала түзетуді сұраймыз".Ұлттық қауіпсіздік комитеті
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Айдос Қали
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