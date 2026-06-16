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Қоғам

Алматы хайуанаттар бағында канадалық сілеусіндер пайда болды

Алматы хайуанаттар бағы жаңа тұрғындармен толықты. Зообаққа канадалық сілеусіндердің жұбы әкелінді. Жануарлар 6 сәуір Америка Құрама Штаттарынан халықаралық жануарлар алмасу бағдарламасы аясында жеткізілді. Алмасу барысында зообақ қорынан жыртқыш құстар берілді., сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 14:49 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы хайуанаттар бағы жаңа тұрғындармен толықты. Зообаққа канадалық сілеусіндердің жұбы әкелінді. Жануарлар 6 сәуір Америка Құрама Штаттарынан халықаралық жануарлар алмасу бағдарламасы аясында жеткізілді. Алмасу барысында зообақ қорынан жыртқыш құстар берілді.

Келгеннен кейін сілеусіндер міндетті карантиннен және ветеринарлық бақылаудан өтті. Қазіргі уақытта жануарлар жаңа ортаға толық бейімделіп, келушілер назарына ұсынылып отыр.

Еркек сілеусіннің жасы – 3-те, ал ұрғашысы – 7 жаста. Жаңа тұрғындар "леопардтар шеңбері" деп аталатын аумақтағы ұсақ жыртқыштарға арналған вольерлер кешеніне орналастырылды. Оларға қолайлы жағдай жасау мақсатында кең вольер, жасырынуға арналған үйшік, салқындатқыш және салқындатқыш тұман жүйесі қарастырылған. Жануарлардың рационына балық, сиыр еті және тауық еті кіреді.

Канадалық сілеусін – Солтүстік Американың солтүстік аймақтарын мекендейтін мысық тұқымдасының ерекше өкілі. Бұл жыртқыш өзінің төзімділігімен және қатал климаттық жағдайға жоғары бейімділігімен ерекшеленеді. Түрдің басты белгілеріне құлақ ұшындағы ұзын шашақтар, қалың жүн және қалың қарда еркін қозғалуға мүмкіндік беретін жалпақ табандар жатады.

Сілеусіндердің тағы бір ерекшелігі – жүрген кезде артқы аяқтарын алдыңғы аяқтарының ізіне дәл басуы. Соның арқасында олардың қозғалысы өте тыныш болады. Ал құлақтарындағы шашақ тек сәндік қызмет атқарып қоймай, дыбыстарды жақсы қабылдауға көмектеседі, бұл аң аулау кезінде ерекше маңызды рөл атқарады.

Алматы хайуанаттар бағының мамандары жаңа жұптың жаңа ортаға сәтті бейімделіп, болашақта төл беруіне үміттенеді. Бұл өз кезегінде аталған түрді сақтау және көбейту жұмыстарына маңызды үлес болмақ.

Бүгінде келушілер канадалық сілеусіндерді хайуанаттар бағынан көріп, Солтүстік Америка фаунасының осы бір ерекше өкілдерімен жақынырақ таныса алады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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