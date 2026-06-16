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Қоғам

Кассалық аппаратсыз жұмыс істеген кәсіпкерлер анықталды

Касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 16:54 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан базарларындағы 5 мыңға жуық сатушы кассалық аппаратсыз жұмыс істеген. Жыл басынан бері Сауда министрлігі азық-түлік базарларында рейд жүргізіп, нәтижесінде 150 делдал анықталып, сауда тізбегінен шығарылды.

Тексеру жұмыстары еліміздің 60-тан аса базарында жүргізілді. Нәтижесінде 486 заң бұзушылық анықталды, деп жазады qazaqstan.tv.

Ал Қаржы министрлігінің 38 базарда жүргізген тексеруі 4 мың 843 сатушының кассалық аппаратсыз жұмыс істегенін, ал 5 мың 846 сатушыда POS-терминалдардың болмағанын көрсетті.

Сонымен қатар заңсыз айналымнан 32,5 мың дана таңбаланбаған тауық жұмыртқасы тәркіленді.

Ішкі істер органдары болса, ретсіз сауданың 2 мың 345, ал заңсыз кәсіпкерліктің 201 фактісін анықтады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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