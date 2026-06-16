#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматы полициясы граната жарылысы туралы қауесетке жауап берді

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 17:30 Фото: polisia.kz
Бүгін, 2026 жылғы 16 маусымда Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі оқу-жаттығу кезінде граната жарылып, полиция қызметкерлері ауыр жарақат алды деген қауесетке қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қалалық полиция департаментінің ресми өкілі Салтанат Әзірбектің айтуынша, оқиға болған сәттен бастап жұртшылыққа жедел түрде ресми ақпарат берілген.

"Алайда осы оқиғаның айналасында түрлі жорамалдар, болжамдар мен қауесеттер тарады. Полиция қызметкерлері жаппай жарақат алды немесе ауыр жағдайда жатыр деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Оқу-жаттығу гранатасының әсер ету аймағында болған барлық азаматқа дер кезінде медициналық көмек көрсетілді", – деді ол.

Салтанат Әзірбектің сөзінше, қазіргі уақытта аталған қызметкерлер өздерінің қызметтік міндеттерін орындауды жалғастырып жатыр.

"Сондықтан олардың ауыр жағдайда екені туралы ақпарат шындыққа сәйкес келмейді", – деп атап өтті Алматы полиция департаментінің ресми өкілі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования
18:20, Бүгін
Қазақстанда 20 маусымда арнаулы емтихандар басталады: талапкерлер нені білуі керек
Шымкенттегі ІІМ оқу-жаттығу орталығында граната жарылып, курсанттар зардап шекті
20:58, 26 қараша 2024
Шымкенттегі ІІМ оқу-жаттығу орталығында граната жарылып, курсанттар зардап шекті
Төрт адам қаза тапқан жол апаты туралы Алматы полициясы түсініктеме берді
11:49, 27 маусым 2024
Төрт адам қаза тапқан жол апаты туралы Алматы полициясы түсініктеме берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КХЛ
18:10, Бүгін
Казахстанский нападающий Шестаков покинул "Адмирал"
Джастин Гейджи
17:54, Бүгін
Чарльз Оливейра предложил сенсационному чемпиону UFC Гейджи бой за два титула
Бибисара Асаубаева
17:44, Бүгін
Бибисара Асаубаева сыграет на командном чемпионате мира по шахматам
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
17:30, Бүгін
Игрок сборной Казахстана по настольному теннису Санжар Жубанов продолжит карьеру в Турции
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: