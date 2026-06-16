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Қоғам

Қазақстанда 20 маусымда арнаулы емтихандар басталады: талапкерлер нені білуі керек

ЕНТ, тестирование, тесты, экзамены, выпускной класс, выпускники школы, национальный центр тестирования, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 18:20 Фото: Национальный центр тестирования
Бүгін, 2026 жылғы 16 маусымда Ұлттық тестілеу орталығы "Педагогикалық ғылымдар" және "Денсаулық сақтау" білім беру салаларына түсушілерге үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Арнаулы емтихандар 20 маусым мен 20 тамыз аралығында жоғары оқу орындарында онлайн немесе офлайн форматта өткізіледі. Әрбір ЖОО емтихан тапсыру форматын және күнін өзі белгілейді.

"Арнаулы емтихан грант конкурсына қатысу үшін де, ақылы оқуға тапсыру үшін де міндетті емтихан болып есептеледі, яғни грант конкурсына қатысуға ниет білдірсеңіз, арнаулы емтиханды грант конкурсына құжат өткізгенге дейін тапсыру керек", – делінген хабарламада.

Арнаулы емтиханды кез-келген ЖОО-да тапсыруға болады. Емтихан "өтті" немесе "өтпеді" деген нысанда бағаланады. Нәтижелері емтихан өткізілген күні жарияланады.

Педагогикалық мамандыққа да, медициналық мамандыққа да тапсыруға ниетті талапкерлер арнаулы емтиханды педагогикалық бағыт бойынша да, медициналық бағыт бойынша да тапсыру керек.

Арнаулы емтиханды онлайн форматта өткізетін жоғары оқу орындарының тізімі ҰТО телеграм-каналында жарияланған.

Қосымша сұрақ болған жағдайда ЖОО-лардың қабылдау комиссияларына хабарласуға болады.

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Айдос Қали
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