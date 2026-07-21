Қазақстанда магистратураға түсуге өтініш қабылдау мерзімдері жарияланды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2026 жылғы 21 шілдеде Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы (ҰТО) магистратураға түсушілерге 2026-2027 оқу жылына арналған қабылдау күнтізбесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Күнтізбеге сәйкес:
- Кешенді тестілеу – 20 шілде мен 10 тамыз аралығында;
- Білім беру гранттары конкурсына қатысуға өтініш қабылдау – 12-18 тамыз;
- Ақылы негізде оқуға құжат қабылдау – 15-28 тамыз;
- Грант иегерлерінің тізімін жариялау – 25 тамызға дейін;
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына (ЖЖОКБҰ) қабылдау – 28 тамызға дейін.
Ұлттық тестілеу орталығы талапкерлерді "2026–2027 оқу жылына арналған қабылдаудың маңызды мерзімдерін өткізіп алмаңыздар" деп ескертті.
Сондай-ақ талапкерлер өзекті ақпаратты жоғары оқу орындарының ресми сайттары мен әлеуметтік желідегі парақшаларынан қадағалап жүргені жөн.
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