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Қоғам

Қазақстанда магистратураға түсуге өтініш қабылдау мерзімдері жарияланды

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, обучение, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.07.2026 18:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бүгін, 2026 жылғы 21 шілдеде Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы (ҰТО) магистратураға түсушілерге 2026-2027 оқу жылына арналған қабылдау күнтізбесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күнтізбеге сәйкес:

  • Кешенді тестілеу – 20 шілде мен 10 тамыз аралығында;
  • Білім беру гранттары конкурсына қатысуға өтініш қабылдау – 12-18 тамыз;
  • Ақылы негізде оқуға құжат қабылдау – 15-28 тамыз;
  • Грант иегерлерінің тізімін жариялау – 25 тамызға дейін;

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына (ЖЖОКБҰ) қабылдау – 28 тамызға дейін.

Ұлттық тестілеу орталығы талапкерлерді "2026–2027 оқу жылына арналған қабылдаудың маңызды мерзімдерін өткізіп алмаңыздар" деп ескертті.

Сондай-ақ талапкерлер өзекті ақпаратты жоғары оқу орындарының ресми сайттары мен әлеуметтік желідегі парақшаларынан қадағалап жүргені жөн.

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Айдос Қали
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