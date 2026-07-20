11 мың грант: Қазақстанда магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеу басталды
Ведомство атап өткендей, кешенді тестілеуді тапсыруға өтініш қабылдау 1 маусым мен 8 шілде аралығында ҚР ҒЖБМ Ұлттық тестілеу орталығының сайтында (app.testcenter.kz) жүзеге асырылды.
"Биыл магистратураға түсуге арналған кешенді тестілеуге 61 мыңнан астам өтініш (2025 жылы – 51 мың) қабылданды. Ең көп таңдалған білім беру бағыттары қатарында "Педагогикалық ғылымдар", "Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары" және "Бизнес, басқару және құқық" бар". ҚР ҒЖБМ баспасөз қызметі
Ғылыми-педагогикалық магистратура
Ғылыми-педагогикалық магистратураға түсу үшін кешенді тестілеу электрондық форматта өткізіледі және үш бөлімнен тұрады:
- шет тілі бойынша тест,
- оқуға дайындығын анықтауға арналған тест
- білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест.
Тестілеуге 3 сағат 55 минут беріледі.
Министрлік биылғы шекті балл 75 балл екенін нақтылайды, оның ішінде:
- шет тілі бойынша кемінде 25 балл,
- оқуға дайындығын анықтауға арналған тест бойынша – кемінде 7 балл,
- білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша: бірінші бейінді пән бойынша – кемінде 7 балл, екінші бейінді пән бойынша – кемінде 7 балл.
Бейінді магистратура
Бейінді магистратураға түсуге ниетті түсушілер тек білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест тапсырады. Шекті балл кемінде 30 балл, оның ішінде:
- бірінші бейінді пән бойынша – кемінде 7 балл,
- екінші бейінді пән бойынша – кемінде 7 балл құрайды.
Апелляция
"Тестілеу нәтижелерімен келіспеген жағдайда онлайн-апелляция беруге болады. Тестіленуші емтихан аяқталғаннан кейін 30 минут ішінде апелляцияға өтініш бере алады. Апелляция 7 жұмыс күні ішінде қарастырылады, одан соң сертификат оқуға түсушінің Жеке кабинетінде қолжетімді болады". ҚР ҒЖБМ баспасөз қызметі
Гранттар саны
Ведомство магистратурада оқу үшін 2026 жылы 11 мыңға жуық грант бөлінгенін нақтылайды. Кадрларды даярлауға арналған гранттар сұранысқа ие бағыттар бойынша бөлінеді.
"Грант конкурсына құжаттарды қабылдау 12-18 тамыз аралығында жүзеге асырылады, ал грант иегерлерінің тізімі 25 тамызға дейін жарияланады. Болашақ магистранттарды ЖЖОКБҰ-ға қабылдау 28 тамызға дейін дейін жүргізіледі". ҚР ҒЖБМ баспасөз қызметі
Бұған дейін ҰБТ-дан кейін талапкерлер қандай мәселелер бойынша апелляцияға жүгінгенін жазғанбыз.