ҰБТ-дан кейін талапкерлер қандай мәселелер бойынша апелляцияға жүгінді
Фото: Национальный центр тестирования
Ұлттық тестілеу орталығы директорының орынбасары Наужан Дидарбекова 2026 жылғы 16 шілдеде Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте талапкерлердің апелляцияға берген өтініштері туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның мәліметінше, осы кезеңде 95 мыңнан астам апелляциялық өтініш түскен. Олар тест тапсырмаларының мазмұнына және техникалық себептерге қатысты болған.
"152 өтініш қанағаттандырылды. Оның ішінде 7-еуі техникалық себептер бойынша, ал 145-і тест тапсырмаларының мазмұнына қатысты", – деді Наужан Дидарбекова.
Ол Ұлттық тестілеу орталығында тест тапсырмаларын әзірлеу ісіне ерекше көңіл бөлінетінін атап өтті.
"Тест тапсырмалары мемлекеттік жалпыға міндетті орта білім беру стандартының талаптарына және Оқу-ағарту министрлігі әзірлейтін оқулықтардың мазмұнына сәйкес дайындалады", – деді спикер.
Бұған дейін талапкерлердің ҰБТ-ға дайындалу барысында қандай көмекке жүгіне алатыны туралы ақпарат жарияланған болатын.
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