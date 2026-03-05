Президенттің сынынан кейін ауыл шаруашылығы саласы қалай дамиды
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Тасжүреков 2026 жылғы 5 наурызда Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың сынынан кейін ведомствоның жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Бұл сұрақты журналистер вице-министрге қойды.
"Президент ауыл шаруашылығындағы жүйелік мәселелерге нақты тоқталды. Егер мал шаруашылығына келетін болсақ, біз жоспар әзірледік, оны үкімет бекіткен. Жоспар мал шаруашылығын дамытуға қажетті барлық шараларды қарастырады. Соңғы екі жылда біз өсімдік шаруашылығына, оның ішінде мал шаруашылығы үшін азық-түлік базасын дамытуға басымдық бердік. Енді екінші кезеңде министрлік пен саланың алдына қойылған міндет – мал шаруашылығы саласындағы ағымдағы мәселелерді шешу және оны әрі қарай дамыту", – деді Тасжуреков.
Оның айтуынша, жоспарға мал шаруашылығын дамыту шаралары, соның ішінде жеңілдетілген несие беру қарастырылған.
"Біз ассоциациялармен, бизнес және қоғамдық ұйымдармен бірнеше кездесулер өткіздік, олардың мал шаруашылығын дамытуға арналған барлық ұсыныстары кешенді жоспарға енгізілді. Ал ауыл шаруашылық кооперациясына келетін болсақ – қазіргі таңда министрлікте арнайы жұмыс тобы құрылып, кооперация туралы заңға түзетулер әзірлеуде. Мерзімдер белгіленді – биылғы жылдың соңына дейін заң жобасы Парламентке енгізіледі", – деп түйіндеді вице-министр.
Айта кетейік, 2026 жылғы ақпанда мемлекет басшысы агроөнеркәсіп кешені саласындағы үкіметтің іс-әрекеттерін сынға алған болатын.
