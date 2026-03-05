#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
499.83
581.5
6.42
Оқиғалар

Ауыл шаруашылығы министрлігінде қазақстандықтардың етпен қамтамасыз етілу деңгейі түсіндірілді

Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 13:58 Фото: Zakon.kz
Ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Тасжүреков 2026 жылғы 5 наурызда ОКҚ-де өткен брифингте елде еттің неге арзандамай отырғанын және мал шаруашылығын дамыту бағдарламаларының нәтижесін қазақстандықтар неге сезінбей отырғанын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, Қазақстан халқы ет өнімдерімен толық қамтамасыз етілген.

"Біз етпен қамтамасыз етілмегенбіз деген пікір дұрыс емес. Мысалы, сиыр еті бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары тізіміне төс және жауырын бөліктері енгізілген. Қазір бұл тізім кеңейтіліп, оған еттің жұмсақ бөлігі мен фарш та қосылып жатыр. Жалпы қызыл еттің барлық түрі бойынша біз толық қамтамасыз етілгенбіз. Нақты сандарға тоқталсақ, өндіріс көлемі шамамен 430 мың тоннаны құрайды, ал қажеттілік – 400 мың тоннадай. Яғни, ішкі сұранысты толық қамтамасыз етумен қатар, шамамен 30 мың тонна көлемінде экспорттық әлеуетіміз де бар", – деді Тасжүреков.

Оның сөзінше, бұл бағытта арнайы кешенді жоспар әзірленіп, жүзеге асырылмақ.

"Бұл жоспар қабылданды. Алдағы үш жылда ол мал шаруашылығы саласының дамуына елеулі серпін береді. Яғни, мал басын көбейту және дайын өнім көлемін арттыру көзделген. Ал тұтынушылар бұл әсерді неге сезінбей отыр дегенге келсек, өздеріңіз білесіздер, біздің ет өнімдерімізге көрші елдерде, әсіресе Өзбекстанда сұраныс жоғары. Бұл – біздің бәсекелік артықшылығымыз. Сонымен қатар ол жақтағы баға ішкі нарықтағы бағадан жоғары. Сондықтан мал өсірушілер өнімдерін сыртқы нарыққа көбірек шығаруға ұмтылады. Дегенмен біздің басты міндетіміз – ең алдымен ішкі нарықты қамтамасыз ету", – деп қосты вице-министр.

Бұған дейін Ауыл шаруашылығы министрлігі Ресейден мал мен ет әкелуге қойылған шектеудің себебін түсіндірген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президенттің сынынан кейін ауыл шаруашылығы саласы қалай дамиды
15:26, Бүгін
Президенттің сынынан кейін ауыл шаруашылығы саласы қалай дамиды
Қазақстанда қай өнімдер өндірісі артты
11:46, Бүгін
Қазақстанда қай өнімдер өндірісі артты
Ауыл шаруашылығы министрлігі 2030 жылға дейін елді етпен толық қамтамасыз етуді көздеп отыр
15:50, 09 қыркүйек 2025
Ауыл шаруашылығы министрлігі 2030 жылға дейін елді етпен толық қамтамасыз етуді көздеп отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Назван боец лучше Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева
17:30, Бүгін
Назван боец лучше Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева
Медведев раскрыл подробности перелёта из Дубаи в США
17:10, Бүгін
Медведев раскрыл подробности перелёта из Дубаи в США
Президент "Ордабасы" не стал исключать приглашения "звёздных игроков"
16:51, Бүгін
Президент "Ордабасы" не стал исключать приглашения "звёздных игроков"
UFC в Саудовской Аравии под угрозой срыва: есть ли у Казахстана шанс забрать себе это шоу
16:35, Бүгін
UFC в Саудовской Аравии под угрозой срыва: есть ли у Казахстана шанс забрать себе это шоу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: