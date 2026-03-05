Қазақстанда қай өнімдер өндірісі артты
2026 жылғы 5 наурызда ауыл шаруашылығы вице-министрі Ербол Тасжүреков ОҚК-да өткен брифингте кейбір азық-түлік өнімдерінің өндіріс көлемінің өскенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz тілшісі.
Вице-министрдің айтуынша, ауыл шаруашылығы шикізатының өндірісі артқан сайын, өңдеу өнеркәсібі де дамып келеді.
"2025 жылғы нәтижелер бойынша, азық-түлік өнімдерінің өндірісі 3,9 трлн теңге құрады, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 8,1% жоғары (сол жылы көрсеткіш 3,3 трлн теңге болған). Өндіріс көлемінің өсуі өнімнің көп түрінде байқалады", – деді Тасжүреков.
Атап айтқанда, өндіріс көлемі айтарлықтай артқан:
- Ет консервілері – 43%
- Дәнді дақыл өнімдері – 28,7%
- Өңделген және консервіленген жеміс-жидек пен көкөніс – 27%
- Сары май – 24,8%
- Өсімдік майы – 17,4%
- Макарон өнімдері – 12,5%
Сонымен қатар:
- Ұн өндірісі 3,6 млн тоннаға дейін өсті
- Ірімшік пен құрт өнімдері – 13%
- Сүт қышқылды өнімдері – 8%-дан астам
Бұған дейін біз хабарлағандай, жақында қазақстандық өндірістің жаңа тауарлары да нарыққа шығатыны күтілуде.
