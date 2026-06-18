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Қоғам

Америкалық ірі компания Қазақстан экономикасына инвестиция салуы мүмкін

Тоқаев Эдуардо Менезеспен кездесу өткізді, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 17:55 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Air Products бас атқарушы директоры Эдуардо Менезеспен кездесу өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, табиғи газ өңдеу және өнеркәсіптік газ өндірісіне маманданған америкалық компания жетекшісімен кездесу барысында аталған саладағы ынтымақтастықты дамыту перспективасы қаралды.

Мемлекет басшысының айтуынша, Құрама Штаттар – Қазақстанның ірі экономикалық серіктестерінің бірі және еліміз өзара тиімді байланысты кеңейтуге мүдделі.

Эдуардо Менезес компанияның Қазақстан экономикасына инвестиция құю мүмкіндігін қарастыратынын жеткізді. Өйткені Air Products газ өңдеу мен газ химиясы, сондай-ақ көмірді терең өңдеу салаларындағы жобаларды жүзеге асыруға қызығушылық танытады.

Осы орайда Қасым-Жомарт Тоқаев аталған бастаманы құптап, Қазақстан тарапы оған қажетті қолдау көрсетуге дайын екенін растады.

Air Products компаниясы АҚШ-тың ірі компанияларының қатарына кіреді. Көгілдір отын өңдеу, өнеркәсіптік газ (азот, сутегі, оттегі) өндірісі бойынша халықаралық көшбасшылардың бірі саналады.

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