Шымкентте TikTok-та жала жапқан әйелге ірі көлемде айыппұл салынды
Сот мәліметінше, әйел өзінің TikTok-парақшасында видео жариялап, онда: "Жәбірленуші мені алдады, мұны басқа қолданушылар да білсін", – деп көпшілік алдында мәлімдеген. Алайда бұл сөздер азаматтың ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіретін мәліметтерді тарату ретінде бағаланған.
Сот отырысында әйел өз кінәсін толық мойындап, айтқан сөздерін растайтын ешқандай дәлелі жоқ екенін жеткізді. Ал жәбірленуші заңға сәйкес қатаң жаза қолдануды сұрады.
Соттың хабарлауынша, құқық бұзушының кінәсі тараптардың түсініктемелерімен, іс материалдарымен, фото және бейнежазбалармен, сондай-ақ Шымкент қалалық сот сараптамасы институты сарапшысының қорытындысымен дәлелденген.
Жаза тағайындау кезінде сот әйелдің кінәсін мойындауы, жасаған ісіне өкінуі және кәмелетке толмаған баласының болуы сияқты жеңілдететін мән-жайларды ескерді.
Нәтижесінде сот TikTok қолданушысын кінәлі деп танып, оған 778 500 теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салды.