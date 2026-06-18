#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстан және Ресей шекарасында 360-тан астам жүк көлігі кептеліп тұр

Қазақстан мен Ресей шекарасында 360-тан астам жүк көлігі кептеліп тұр, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 21:45 Сурет: pixabay
Ақтөбе облысы бойынша Мемлекеттік кірістер департаменті мен кәсіпкерлер палатасының қызметкерлері Мәртөк ауданындағы "Жайсаң" – "Сағаршын" халықаралық автокөлік өткізу бекетіндегі жағдайды тексеріп, шекарада алып кептеліс қалыптасқанын анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Диапазон" басылымының 18 маусымдағы жарияланған мәліметінше, Қазақстан және Ресей шекарасында жүздеген ауыр жүк көлігі кезек күтіп тұр. Көлік легі бірнеше шақырымға созылған.

Кәсіпкерлер палатасының мәліметінше, мониторинг қорытындысында шекарадан өту үшін күту уақыты 24 сағаттан асатыны анықталған.

"Өткізу бекетіне кіреберісте шамамен 360 жүк көлігі жиналған. Бұдан бөлек, Саржансай ауылы маңында тағы 250-ге жуық ауыр жүк көлігі өз кезегін күтіп тұр. Осылайша, шекарадан өтуді күтіп тұрған көліктердің жалпы саны 600-ден асады", – делінген хабарламада.

Тексеру барысында кептелісте тұрған көліктердің жартысынан астамы тез бұзылатын азық-түлік өнімдерін тасымалдап келе жатқаны белгілі болды. Атап айтқанда, Өзбекстаннан Мәскеуге жаңа піскен көкөніс пен жидек жеткізіп бара жатқан жүк көліктері тәуліктеп шекарада тұруға мәжбүр. Соның салдарынан өнім бұзылып, кәсіпкерлер қомақты шығынға ұшырауда.

Жүк тасымалдаушылардың айтуынша, кептелістің басты себебі – Ресей жағындағы "Сағаршын" өткізу бекетінің өткізу қабілетінің шектеулі болуы. Қазіргі таңда онда кіретін бағытта бір ғана жолақ жұмыс істейді. Сонымен қатар, ресейлік кеден қызметі алдымен жеңіл және жолаушылар көліктерін өткізіп, содан кейін ғана жүк көліктерін қабылдайды.

Ал Қазақстан жағында көлік өткізу жұмыстары қалыпты режимде жалғасып жатыр. Мемлекеттік кірістер органдары қолданыстағы инфрақұрылымға түсіп отырған жүктемені еңсеріп отырғанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
&quot;Жайсан&quot; өткізу пунктінде жүк көліктері кептеліп тұр: &quot;ҚазАвтоЖол&quot; түсінік берді
20:43, 03 маусым 2025
"Жайсан" өткізу пунктінде жүк көліктері кептеліп тұр: "ҚазАвтоЖол" түсінік берді
Жүк көлігі, Павлодар облысы, шекара, ұшақ
13:19, 21 желтоқсан 2024
Қазақстан шекарасында тіркемесіне ұшақ тиеп алған жүк көлігі ұсталды
Қазақстан және Ресей шекарасында жүк көліктерінің ұзын-сонар кептелісі пайда болды
12:59, 14 маусым 2026
Қазақстан және Ресей шекарасында жүк көліктерінің ұзын-сонар кептелісі пайда болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: WTA
22:12, Бүгін
Елена Рыбакина сенсационно проиграла во втором круге престижного турнира в Берлине
Фото: ФК &quot;Туран&quot;
21:51, Бүгін
"Туран" разгромил "Актобе М" в матче Первой лиги
Фото: КФФ
21:26, Бүгін
Полузащитник сборной Казахстана Абраев может перейти в ПСВ
Фото: UFC
21:03, Бүгін
Топурия и Перейра получили шестимесячные медицинские отстранения после UFC 250
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: