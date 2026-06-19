Алматыда демалыс күнгі өтетін жәрмеңкеге келушілер саны артып келеді
2026 жылы жәрмеңкелерде ай сайын шамамен 3 мың тонна өнім, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары сатылуда. Өткен жылы бұл көрсеткіш орта есеппен айына 2,5 мың тонна болған.
"Алматы" ӘКК" АҚ ұйымдастыратын демалыс күнгі жәрмеңкесі тұрғындарға сапалы өнімді қолжетімді бағамен сатып алуға, ал отандық өндірушілерге өз тауарларын делдалсыз тікелей сатуға мүмкіндік береді.
Жыл басынан бері жәрмеңкелерде шамамен 16,5 мың тонна өнім сатылып, келушілер саны 85 мың адамнан асты. Сатып алушыларға жаңа піскен көкөніс пен жеміс, ет және сүт өнімдері, жұмыртқа, бал, нан және кондитерлік өнімдер, кептірілген жемістер, үй жағдайында дайындалған тағамдар және өзге де тауарларды қоса алғанда 1000-нан астам өнім түрі ұсынылады.
Жәрмеңкеге Алматы қаласы, Алматы облысы және еліміздің басқа өңірлерінен келген 300-ге жуық шаруа қожалығы мен кәсіпкерлер қатысады. Сауданың бұл форматы тікелей жеткізу тізбегін дамытуға және азық-түлік бағасының қолжетімді деңгейін сақтауға ықпал етеді.
Бүгінде жәрмеңке Алматының бес ауданында – Әуезов, Алмалы, Медеу, Бостандық және Жетісу аудандарында жұмыс істейді.
Сонымен қатар Бостандық және Әуезов аудандарындағы жәрмеңке алаңдарын жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Жоба аясында аумақтарды көркейту, санитарлық жағдайды жақсарту, сауда инфрақұрылымын жаңарту және сауда қатарларын ретке келтіру көзделген.
Жаңғырту жұмыстары кезеңінде Әуезов ауданындағы жәрмеңке уақытша Рысқұлбеков көшесі, 33/2 мекенжайына көшірілді. Сондай-ақ 2026 жылдың мамыр айында Жетісу ауданындағы Құлагер шағынауданында жаңа жәрмеңке өз жұмысын бастады.
"Алматы" ӘКК" АҚ демалыс күнгі өтетін жәрмеңке желісін кеңейту жұмыстарын жалғастырып, кезең-кезеңімен қаланың барлық сегіз ауданын қамтуды және жаңа өңірлік өндірушілерді тартуды жоспарлап отыр.
Қазіргі уақытта жәрмеңке әр сенбі және жексенбі күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін келесі мекенжайларда өтеді:
- Бостандық ауданы – "Қазақфильм" шағынауданы;
- Әуезов ауданы – Рысқұлбеков көшесі, 33/2;
- Медеу ауданы – Меңдіқұлов және Бектұров көшелерінің қиылысы;
- Алмалы ауданы – Мәсанчи көшесі, Әйтеке би мен Гоголь көшелерінің аралығы;
- Жетісу ауданы – Құлагер шағынауданы.