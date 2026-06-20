Шығыс Қазақстандағы орман шаруашылығында ірі өрт шықты: ТЖМ тікұшақтарды жұмылдырды
Сурет: видео скрині
2026 жылғы 20 маусымда Шығыс Қазақстан облысындағы Аюда шатқалында ірі өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ мәліметінше, Ұлан ауданындағы "Асу-Бұлақ орман шаруашылығы" КММ аумағындағы орманмен көмкерілген жерде құрғақ шөп, бұталар мен орман өсімдіктері отқа оранған.
Өртті сөндіруге Экология және табиғи ресурстар министрлігінің, Төтенше жағдайлар департаментінің күштері, сондай-ақ ТЖМ-нің "Қазавиақұтқару" АҚ-ның екі тікұшағы жұмылдырылды.
Қазір өртті сөндіру жұмыстары жаяу топтардың күшімен жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар ТЖМ тікұшағы әуеден су төгуде.
Өрттің нақты аумағы анықталып жатыр.
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