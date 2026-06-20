Ақтөбе облысында әйел мен екі баланың қазасынан кейін жанармай құю бекетінің иесі ұсталды
Фото: Zakon.kz
Ақтөбе облысында автогаз құю станциясында автокөліктің өртенуінен кейін полиция қылмыстық іс қозғады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 281-бабы – "Жарылыс қаупі бар нысандардағы қауіпсіздік қағидаларын бұзу" бойынша Сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді.
Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, автогаз құю станциясының иесі ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Қазіргі уақытта оқиғаның себептері мен барлық мән-жайын анықтау мақсатында жан-жақты тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Істің тергелуі Ақтөбе облысы полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауына алынған.
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