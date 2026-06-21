Қазақстанда медицина қызметкерлері күні аталып өтіліп жатыр
Бұл күн дәрігерлердің, мейіргерлердің, фельдшерлердің, санитарлардың және денсаулық сақтау саласында еңбек ететін өзге де мамандардың қоғамдағы маңызды рөлін айшықтайды.
Медицина қызметкерлері күн сайын азаматтардың өмірі мен денсаулығын қорғап, аурудың алдын алу, емдеу және оңалту бағытында қызмет атқарады. Бұл мамандық терең білімді, жоғары жауапкершілікті, кәсібилік пен өз ісіне адалдықты талап етеді.
Кейінгі жылдары Қазақстанның денсаулық сақтау саласында жоғары технологиялық медициналық көмектің қолжетімділігі артып келеді. Елімізде күрделі хирургиялық операциялар жасалып, заманауи диагностикалық және емдеу әдістері кеңінен енгізілуде. Бұл халықтың өмір сүру сапасын жақсартуға және медициналық көмектің тиімділігін арттыруға мүмкіндік беріп отыр.
Жыл сайын маусым айының үшінші жексенбісінде атап өтілетін Медицина қызметкерлері күні – денсаулық сақтау жүйесінде еңбек етіп жүрген мыңдаған маманның еңбегін дәріптеуге арналған кәсіби мереке.