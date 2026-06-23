Түркістан облысында құмар ойын ойнаған мемлекеттік қызметкерлер жұмыстан қуылды
Фото: freepik
Түркістан облысында төрт мемлекеттік орган қызметкері құмар ойындарға қатысқаны үшін қызметінен босатылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 23 маусымда облыстық прокуратура хабарлады.
"Түркістан облысы Сарыағаш ауданының прокуратурасы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңнама талаптарын, қызметтік тәртіпті және мемлекеттік қызметшілерге қойылатын шектеулерді сақтауына талдау жүргізді. Талдау нәтижесінде мемлекеттік орган қызметкерлерінің жұмыс уақытында құмар ойындарға қатысқан фактілері анықталды", – делінген прокуратура хабарламасында.
Қадағалау органының мәліметінше, мұндай әрекеттер мемлекеттік қызмет қағидаттарына, қызметтік әдеп талаптарына қайшы келеді әрі мемлекеттік органдардың беделіне нұқсан келтіреді.
"Анықталған заң бұзушылықтар бойынша прокуратура прокурорлық қадағалау актісін енгізді. Оны қарау нәтижесінде төрт мемлекеттік орган қызметкері атқарып отырған лауазымынан босатылды", – деп мәлімдеді Түркістан облысының прокуратурасы.
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