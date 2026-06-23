24 маусымда қай өңірлерде аптап ыстық болады
Метеорологтардың мәліметінше, атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты Қазақстанның басым бөлігінде жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей жерлерде нөсер жаңбыр жауып, бұршақ түсіп, екпінді жел соғады.
Сондай-ақ елдің оңтүстік-батысында, солтүстігінде және шығысында шаңды дауыл тұруы мүмкін. Ал солтүстік өңірлерде түнгі және таңғы уақытта тұман түседі.
Алматы, Павлодар, Абай және Жетісу облыстарында қатты ыстық сақталады. Бұл өңірлерде ауа температурасы +35...+38 градусқа дейін көтеріледі. Ал Алматы облысының солтүстігінде сынап бағаны +40 градусқа дейін жетуі ықтимал.
Сонымен қатар еліміздің бірқатар өңірінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады.
Ең күрделі жағдай Қызылорда, Қостанай, Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Алматы, Жамбыл, Түркістан облыстарының жекелеген аудандарында, сондай-ақ Ұлытау, Абай және Жетісу облыстарында күтіледі.