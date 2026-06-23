Тоқаев ЕО көшбасшыларымен бірге қандай құжаттарға қол қойды
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың, Еуропалық кеңес Президенті Антониу Коштаның және Еуропалық комиссия Президенті Урсула фон дер Ляйеннің қатысуымен мынадай құжаттарға қол қою рәсімі өтті:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Еуропалық Одақ арасында "Әуе тасымалының кейбір аспектілері туралы" келісім;
2. "Air Astana" АҚ мен Airbus компаниясы арасында 50 әуе кемесіне дейін тапсырыс беруге қол қою рәсімі;
3. Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі мен Еуропалық қайта құру және даму банкі арасында интеллектуалды көлік жүйесін енгізу және "Е-жолдары" цифрлық платформасын жасақтауға грант бөлу жөніндегі өзара түсіністік туралы меморандум;
4. "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ мен Еуропалық инвестициялық банк арасында Транскаспий халықаралық көлік бағдарының бөлігі саналатын Қазақстан өңірлеріндегі жолдарды қалпына келтіруге арналған "ҚазАвтоЖол" ҰК" АҚ жобаларын қаржыландыру бойынша меморандум;
5. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі мен Еуропалық қайта құру және даму банкі арасында Минералдар мен металдар саласындағы озық тәжірибелік орталық құруға арналған техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу бойынша өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандум.