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Қоғам

Қандыағаш қаласында астан уланған адамдар 113-ке жетті

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, врач, доктор, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 14:12 Фото: Zakon.kz
Ақтөбе облысының Қандыағаш қаласында астан уланған тұрғындар саны 113-ке жетті. Олардың барлығы бір мейрамханаға тойға, асқа және өзге де себептермен барған.

Естеріңізде болса, бұған дейін ішек инфекциясымен 102 адамның ауруханаға түскенін хабарлаған едік. Соңғы екі тәулікте тағы 11 адам медицина мекемелерінің көмегіне жүгінген.

Санитарлар мейрамхана мәзіріндегі тамақтардан сынама алып, зертханаға жіберді, деп жазады qazaqstan.tv.

Ал полиция департаменті санитариялық қағидаларды, гигиеналық нормативтерді бұзу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады.

Қандыағаш қаласындағы "Тұмар" мейрамханасына барған азаматтар арасында ішек инфекциясы жағдайларының тіркелуіне байланысты эпидемиологиялық тексеру жалғасуда. Ауруханаға жатқызылған науқастардың жағдайы орташа ауырлық дәрежесінде, кейбір науқастарда жағдайларының жақсаруы байқалады. Қажетті медициналық көмек толық көлемде көрсетілуде. Айгүл Аманжолова, облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары
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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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