Қандыағаш қаласында астан уланған адамдар 113-ке жетті
Фото: Zakon.kz
Ақтөбе облысының Қандыағаш қаласында астан уланған тұрғындар саны 113-ке жетті. Олардың барлығы бір мейрамханаға тойға, асқа және өзге де себептермен барған.
Естеріңізде болса, бұған дейін ішек инфекциясымен 102 адамның ауруханаға түскенін хабарлаған едік. Соңғы екі тәулікте тағы 11 адам медицина мекемелерінің көмегіне жүгінген.
Санитарлар мейрамхана мәзіріндегі тамақтардан сынама алып, зертханаға жіберді, деп жазады qazaqstan.tv.
Ал полиция департаменті санитариялық қағидаларды, гигиеналық нормативтерді бұзу дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталғанын хабарлады.
Қандыағаш қаласындағы "Тұмар" мейрамханасына барған азаматтар арасында ішек инфекциясы жағдайларының тіркелуіне байланысты эпидемиологиялық тексеру жалғасуда. Ауруханаға жатқызылған науқастардың жағдайы орташа ауырлық дәрежесінде, кейбір науқастарда жағдайларының жақсаруы байқалады. Қажетті медициналық көмек толық көлемде көрсетілуде. Айгүл Аманжолова, облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript