#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады

Жол жабылады, Алматы, Рысқұлбеков, 25 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 18:57 Сурет: Zakon.kz
Ертең Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 24 маусымда AlmatyJoly Telegram арнасы хабарлады:

"Атап айтқанда, 25 маусым күні сағат 08:00-ден 22:00-ге дейінгі аралықта Мұстафин көшесінен Науаи көшесіне дейінгі учаскеде қозғалыс толықтай жабылады. Жөндеу жүргізіліп жатқан аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады. Осыған байланысты тұрғындардан жол бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз".
Жол жабылады, Алматы, Рысқұлбеков, 25 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 18:57

Сурет: AlmatyJoly Telegram арнасы


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Автобус, Астана, жүріс кестесі, өзгеріс, 3,15, 32, 34, 59, 63, 63А, 67, 103, 119, 135, 205
20:42, Бүгін
Алматыда бүгіннен бастап бірден 12 автобустың қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізілді - тізім
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
15:12, 12 мамыр 2026
Алматыда Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
13:02, 14 шілде 2025
Алматыда Дулати көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: официальный сайт ФИФА
21:34, Бүгін
Нуну Мендеш объяснил, почему Роналду уступил ему штрафной в матче с Узбекистаном
Фото: ATP
21:12, Бүгін
Тимофей Скатов вышел в финал квалификации "Уимблдона - 2026"
Фото: WTA
21:08, Бүгін
Ига Швёнтек сенсационно проиграла Эмме Наварро во втором круге турнира в Бад-Хомбурге
Фото: пресс-служба ФИФА
20:32, Бүгін
Уэйн Руни оценил игру Криштиану Роналду в матче Португалии с Узбекистаном на ЧМ-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: