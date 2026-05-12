Алматыда Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарына байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.
Ресми ақпаратты 2026 жылдың 12 мамырында Алматы қаласының әкімдігі хабарлады.
Осыған байланысты 13 мамыр сағат 08:00-ден 14 мамыр сағат 23:00-ге дейін Саин көшесінен Мұстафин көшесіне дейінгі аралықта қозғалыс толық жабылады.
Жөндеу жүргізілетін аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс дерегі көрсетілген ақпараттық тақта орнатылады. Тұрғындардан бағытын алдын ала жоспарлау сұралады.
Еске салайық, қозғалысқа енгізілетін шектеу туралы барлық ақпарат @AlmatyJoly Telegram-арнасында, әкімдіктің әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ 2GIS және "Яндекс карталар" қосымшаларында жарияланады.
