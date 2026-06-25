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Қоғам

Алматыда Рысқұлбеков көшесі қайтадан жабылатын болды

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 17:11 Фото: Zakon.kz
Алматыда Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі.

Атап айтқанда, 26 маусым күні сағат 08:00-ден 22:00-ге дейінгі аралықта Мұстафин көшесінен Саин көшесіне дейінгі учаскеде қозғалыс толықтай жабылады.

Алматыда Рысқұлбеков көшесі қайтадан жабылатын болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 17:11

Сурет: t.me/AlmatyJoly

"Жөндеу жүргізіліп жатқан аумақта ескерту белгілері мен мердігер ұйым басшысының байланыс деректері көрсетілген ақпараттық тақталар орнатылады. Осыған байланысты тұрғындардан жол бағытын алдын ала жоспарлауды сұраймыз", – делінген хабарламада.

Еске салайық, жол қозғалысына енгізілетін шектеулер туралы ақпарат @AlmatyJoly Telegram арнасында, әкімдіктің әлеуметтік желілеріндегі ресми парақшаларда, сондай-ақ 2GIS және "Яндекс Карталар" сервистерінде жарияланады.

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Айдос Қали
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