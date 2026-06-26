Еуропарламент депутаты Қазақстанды ЕО-ның Орталық Азиядағы негізгі серіктестерінің бірі деп атады
Бірнеше жылдан бері Еуропалық одақтың Орталық Азия елдерімен ынтымақтастығын дамыту мәселелерімен айналысып келе жатқан Еуропарламент депутаты Томаш Здеховский Қазақстандағы саяси реформаларға арналған пікірталастың қорытындысын шығарды.
Оның айтуынша, бүгінде Қазақстан Еуропалық одақтың Орталық Азиядағы негізгі серіктестерінің бірі саналады. Бұл әріптестік тек экономикалық және стратегиялық тұрғыдан емес, саяси бағытта да барған сайын нығайып келеді.
Здеховскийдің мәліметінше, 2024 жылы Еуропалық одақ пен Қазақстан арасындағы сауда айналымы шамамен 45 миллиард еуроға жетсе, еуропалық инвестиция көлемі 54 миллиард еуродан асты. Сонымен қатар ол берік серіктестік тек экономикалық мүдделерге ғана негізделмеуге тиіс екенін атап өтті.
"Қазақстан конституциялық реформалар мен саяси жаңғыру жолында ілгерілеген сайын демократиялық басқару, құқық үстемдігі, ашықтық және азаматтардың қоғамдық-саяси өмірге қатысуы мәселелері бойынша ашық, сындарлы әрі мазмұнды диалогты қолдау аса маңызды", – деп жазды депутат пікірталас қорытындысы бойынша.
Оның сөзінше, өткен талқылау Қазақстан қол жеткізген жетістіктерді де, әлі еңсерілуге тиіс сын-қатерлерді де айқындауға мүмкіндік берді. Парламент депутатының пікірінше, Еуропалық одақ пен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастың келесі кезеңі екі өзара толықтыратын бағытқа – экономикалық ынтымақтастықты дамытуға және ортақ құндылықтарды ілгерілету жолындағы өзара іс-қимылды күшейтуге негізделуі керек.
Сондай-ақ Томаш Здеховский кездесуге қатысушыларға, оның ішінде Қазақстанның Еуропалық одақ жанындағы елшісі Роман Василенкоға, Еуропарламент депутаттарына және халықаралық сарапшыларға алғыс білдірді.
Ол Еуропалық одақ Қазақстанмен серіктестікті одан әрі тереңдетуге және тұрақтылықты, өркендеуді әрі демократиялық жаңғыруды қамтамасыз етуге бағытталған ашық диалогты қолдауға бейілді болып қала беретінін атап өтті.