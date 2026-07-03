#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

ЕО елшісі Қазақстанда босқындарға арналған лагерьлер ашылады деген қауесетті жоққа шығарды

Флаги Европейского союза и Казахстана, флаги ЕС и РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 14:37 Фото: senate.parlam.kz
2026 жылғы 3 шілдеде Қазақстандағы Еуропалық одақтың елшісі Алешка Симкич журналистермен кездесуде Еуропалық одақтың Қазақстан аумағында босқындарды орналастыру орталықтарын ашу мәселесі бойынша ешқандай келіссөз жүргізіп жатпағанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер Еуропалық одақ Қазақстанда босқындарды орналастыру орталықтарын ашу мүмкіндігін визалық режимді жеңілдетуге айырбас ретінде қарастырып жатыр деген ақпаратқа түсініктеме беруді сұрады.

Оның айтуынша, бұл туралы тараған ақпарат – негізсіз қауесет пен алыпқашпа әңгіме.

"Еуропалық одақ көші-қон жөніндегі жаңартылған пактіні қабылдады. Онда үш негізгі мақсат белгіленген. Біріншісі – заңсыз көші-қонның алдын алу және адам саудасымен айналысатын қылмыстық топтарға қарсы күресу. Екіншісі – соғыс пен қудалаудан қашып жүрген адамдарды қорғау. Үшіншісі – Еуропалық одаққа білікті әрі талантты мамандарды тарту",- деп түсіндірді ол.

Оның сөзінше, жаңа құжатқа енгізілген тағы екі маңызды өзгеріс бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен талқыланған.

"Бірінші өзгеріске сәйкес, енді пана сұраушылар Еуропалық одаққа кірмей-ақ, шекараның өзінде баспана сұрай алады. Яғни, ЕО-ға мүше мемлекеттер оларды өз аумағына кіргізбей-ақ, өтініштерін шекарада қабылдай алады. Бұл рәсім 12 аптаға дейін созылуы мүмкін. Осыдан кейін ғана өтініш тиісті мемлекетке жолданады. Екінші өзгеріс бойынша, егер адам Еуропалық одақтан баспана сұрап, бірақ өтініші қанағаттандырылмаса және оның ЕО аумағында қалуына заңды негіз болмаса, онда оны өз еліне ғана емес, үшінші бір мемлекетке жіберуге мүмкіндік қарастырылған",- деді ол.

Елші бұл норма заң жүзінде әлі толық күшіне енбегенін, дегенмен мұндай мүмкіндік қарастырылып жатқанын айтты. Сонымен қатар ол бұл мәселеде Қазақстанның мүлде талқыланбағанын атап өтті.

"Менің ойымша, бұл қауесет кейбір адамдардың мұндай үшінші ел ретінде қандай мемлекеттер болуы мүмкін екенін талқылауынан шыққан. Бұл – жай ғана болжам мен алыпқашпа әңгіме. Бірақ мен сіздерді сендіргім келеді: қазіргі уақытта Еуропалық одақ та, Еуропалық комиссия да Қазақстанмен немесе басқа кез келген мемлекетпен босқындарды қабылдайтын үшінші елге айналуы жөнінде ешқандай келіссөз жүргізіп жатқан жоқ", – деді Алешка Симкич.

Оның айтуынша, мұндай келісімдерді Еуропалық одақ емес, әрбір мүше мемлекет өз бетінше жасайды. Егер қандай да бір мемлекет үшінші елмен осындай келісімге келгісі келсе, онда ол сол елмен тікелей келіссөз жүргізеді.

"Мысалы, Италия мен Албания арасында осындай келісім бар. Болашақта қандай да бір мемлекет Қазақстанға немесе Өзбекстанға осындай ұсыныспен шығуы мүмкін. Бірақ оны қабылдау немесе қабылдамау – сол мемлекеттің өз шешімі. Қазір бұл жөнінде ешқандай келіссөз болған жоқ және таяу уақытта да жүргізілмейді", – деп қорытындылады елші.

Алешка Симкич Еуропалық одақтың Қазақстан аумағында босқындарға арналған лагерьлер немесе орналастыру орталықтарын ашу мәселесін қарастырып жатпағанын тағы да нақты айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев Беларусь президентіне құттықтау жеделхатын жолдады
16:21, Бүгін
Тоқаев Лукашенконы және Беларусь халқын құттықтады
Ту, Қазақстан, АҚШ, елшілік, Алматы, консульдық ғимараты, құрылыс, Джули М. Стаффт
17:33, 13 ақпан 2026
АҚШ елшісі Алматыдағы консульдық ғимаратының құрылысына қатысты пікір білдірді
Сыртқы істер министрлігі
15:05, 27 қаңтар 2024
Қазақстан мен ЕО визалық режимді жеңілдету мәселесін талқылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Борчиха из Казахстана стала бронзовым медалистом ЧА среди девушек до 20 лет в Таиланде
16:50, Бүгін
Борчиха из Казахстана стала бронзовым медалистом ЧА среди девушек до 20 лет в Таиланде
Казахстанскую борчиху Куанышбек разгромили в схватке за &quot;бронзу&quot; ЧА U-20 в Таиланде
16:36, Бүгін
Казахстанскую борчиху Куанышбек разгромили в схватке за "бронзу" ЧА U-20 в Таиланде
Автор дубля в ворота &quot;Окжетпеса&quot; Гуаль из &quot;Кайрата&quot; прокомментировал разгром
16:22, Бүгін
Автор дубля в ворота "Окжетпеса" Гуаль из "Кайрата" прокомментировал разгром
Началась продажа билетов на Лигу чемпионов
15:46, Бүгін
Стартовала продажа билетов на матч "Кайрата" в Лиге чемпионов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: