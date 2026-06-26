#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Жетісу облысында велосипед ұрлығына қатысы бар 61 жастағы ер адам ұсталды

Жетісу облысында велосипед ұрлығына қатысы бар 61 жастағы ер адам ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 22:40 Сурет: polisia.kz
Жетісу облысында велосипед ұрлығына қатысы бар ер адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Маусым айының басынан бастап Жансүгіров ауылында тұрғындар велосипедтердің ұрлануына байланысты полицияға жүгіне бастады. Анықталғандай, қылмыскердің нысанасына көпқабатты тұрғын үйлердің кіреберістерінде және аулаларында қараусыз қалдырылған екі дөңгелекті көлік құралдары іліккен.

"Түнгі патрульдеу кезінде полиция қызметкерлері бұрын велосипед ұрлықтарына байланысты жасалған бағдарламаға сәйкес келетін ер адамға назар аударған. Тексеру барысында оның жеке басы анықталып, әрі қарай мән-жайды анықтау үшін полиция бөліміне жеткізілді, – делінген хабарламада.

Алдын ала мәліметтер бойынша, өңірдің 61 жастағы тұрғыны ортақ пайдаланылатын орындарда қараусыз қалдырылған велосипедтерді ұрлаған. Қазіргі уақытта оның кемінде үш ұрлық дерегіне қатысы бары анықталды. Келтірілген жалпы материалдық шығын 168 мың теңгеден асты.

Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері ұсталған азаматтың өңір аумағында жасалған өзге де осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығын тексеріп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жетісу облысында ер адам үйде ересектердің жоқтығын пайдаланып ұрлық жасаған
18:37, 25 желтоқсан 2024
Жетісу облысында ер адам үйде ересектердің жоқтығын пайдаланып ұрлық жасаған
Түркістанда автобус күтіп тұрған 64 жастағы әйелге бейтаныс ер адам кенеттен шабуыл жасаған
19:47, 02 мамыр 2025
Түркістанда автобус күтіп тұрған 64 жастағы әйелге бейтаныс ер адам кенеттен шабуыл жасаған
Жетісу облысында дүкеннен бірнеше шоколад ұрлаған күдікті қолға түсті
17:23, 13 қаңтар 2026
Жетісу облысында ер адам дүкеннен бірнеше қорап шоколад ұрлаған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Сандугаш Кенжебаева
01:10, 27 маусым 2026
Сандугаш Кенжебаева не сумела выйти в финал турнира в Турции
Фото: instagram/mikhail_shaidorov
00:44, 27 маусым 2026
Михаил Шайдоров рассказал, под какую музыку часто катался в детстве
Фото: Сали Сабиров / Национальный олимпийский комитет РК
00:10, 27 маусым 2026
Михаил Шайдоров ответил, считает ли он себя зумером
Фото: НОК РК
00:03, 27 маусым 2026
"Я не спал двое суток": Михаил Шайдоров - о победе на Олимпиаде-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: