Жетісу облысында велосипед ұрлығына қатысы бар 61 жастағы ер адам ұсталды
Сурет: polisia.kz
Жетісу облысында велосипед ұрлығына қатысы бар ер адам ұсталды, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.
Маусым айының басынан бастап Жансүгіров ауылында тұрғындар велосипедтердің ұрлануына байланысты полицияға жүгіне бастады. Анықталғандай, қылмыскердің нысанасына көпқабатты тұрғын үйлердің кіреберістерінде және аулаларында қараусыз қалдырылған екі дөңгелекті көлік құралдары іліккен.
"Түнгі патрульдеу кезінде полиция қызметкерлері бұрын велосипед ұрлықтарына байланысты жасалған бағдарламаға сәйкес келетін ер адамға назар аударған. Тексеру барысында оның жеке басы анықталып, әрі қарай мән-жайды анықтау үшін полиция бөліміне жеткізілді, – делінген хабарламада.
Алдын ала мәліметтер бойынша, өңірдің 61 жастағы тұрғыны ортақ пайдаланылатын орындарда қараусыз қалдырылған велосипедтерді ұрлаған. Қазіргі уақытта оның кемінде үш ұрлық дерегіне қатысы бары анықталды. Келтірілген жалпы материалдық шығын 168 мың теңгеден асты.
Қазіргі уақытта полиция қызметкерлері ұсталған азаматтың өңір аумағында жасалған өзге де осыған ұқсас қылмыстарға қатыстылығын тексеріп жатыр.
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