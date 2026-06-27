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Қоғам

“Тазалық пен тәртіп”: Қарқара жайлауында "Таза Қазақстан" акциясы ұйымдастырылды

Таза Қазақстан акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 19:58 Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы облысында өткен "Қымызмұрындық – 2026" этнофестивалі мәресіне жетіп, шарадан кейін "Таза Қазақстан" экологиялық бағдарламасы аясында Қарқара жайлауында тазарту жұмыстары жүргізілуде.

Алдағы күндері де бұл жұмыстар жалғасатын болады, – деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі.

Таза Қазақстан акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 19:58

Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Коммуналдық қызмет мамандары мен еріктілер қоқыстарды жедел жинап, алаңды ретке келтіруде. Соның нәтижесінде аумақтың тазалығы сақталып, қоршаған ортаны қорғау талаптары қамтамасыз етілді.

Таза Қазақстан акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 19:58

Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Тұрмыстық қалдықтар мен пластик бөтелкелер арнайы техникамен шығарылып жатыр.

Таза Қазақстан акциясы өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 19:58

Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Бұл ауқымды мәдени жобаларды табиғатқа жанашырлықпен қарап, экологиялық жауапкершілікті сақтаумен ұштастыруға болатынын көрсетті.

Осылайша, "Қымызмұрындық – 2026" фестивалі көпшілікке жарқын әсер мен ұмытылмас естеліктер ғана сыйлап қойған жоқ.

Акция Таза Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 19:58

Сурет: Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Сонымен қатар ұлттық мұраны құрметтеу табиғатқа қамқорлықтан басталатынын айқын көрсетті. "Таза Қазақстан" бағдарламасының маңыздылығына көпшіліктің тағы бір мәрте көзін жеткізді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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