“Тазалық пен тәртіп”: Қарқара жайлауында "Таза Қазақстан" акциясы ұйымдастырылды
Алдағы күндері де бұл жұмыстар жалғасатын болады, – деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі.
Коммуналдық қызмет мамандары мен еріктілер қоқыстарды жедел жинап, алаңды ретке келтіруде. Соның нәтижесінде аумақтың тазалығы сақталып, қоршаған ортаны қорғау талаптары қамтамасыз етілді.
Тұрмыстық қалдықтар мен пластик бөтелкелер арнайы техникамен шығарылып жатыр.
Бұл ауқымды мәдени жобаларды табиғатқа жанашырлықпен қарап, экологиялық жауапкершілікті сақтаумен ұштастыруға болатынын көрсетті.
Осылайша, "Қымызмұрындық – 2026" фестивалі көпшілікке жарқын әсер мен ұмытылмас естеліктер ғана сыйлап қойған жоқ.
Сонымен қатар ұлттық мұраны құрметтеу табиғатқа қамқорлықтан басталатынын айқын көрсетті. "Таза Қазақстан" бағдарламасының маңыздылығына көпшіліктің тағы бір мәрте көзін жеткізді.