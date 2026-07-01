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Қоғам

Аида Балаева: Жаңа Конституцияға байланысты тағы 18 заңға өзгерістер әзірленуде

Аида Балаева, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 10:16 Фото: primeminister.kz
Қазақстан Республикасы Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева жаңа Конституцияның күшіне енуіне байланысты қандай заңнамалық өзгерістер әзірленіп жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Аида Балаеваның айтуынша, маңызды өзгерістердің бірі – мәдениет, ғылым және білімнің мемлекеттің стратегиялық басымдықтары деңгейіне көтерілуі.

"Конституцияда алғаш рет ұлттық мәдени мұраны сақтау және дамыту мемлекеттің тікелей міндеті ретінде бекітілді. Бұл мәдениеттің енді тек рухани құндылық қана емес, сонымен қатар қоғамдық бірлік пен елдің ұзақмерзімді дамуының негізгі факторларының бірі ретінде танылатынын білдіреді. Бүгінде елімізде 25 мыңнан астам тарихи-мәдени нысан бар. Олардың қатарында республикалық маңызы бар 276 тарих және мәдениет ескерткіші, жергілікті маңызы бар 12 мыңнан астам нысан, сондай-ақ алдын ала тізімге енгізілген шамамен 13 мың тарихи-мәдени нысан бар. Мұның бәрі – халқымыздың баға жетпес байлығы, тарихи жады мен рухани негізі", – деді Аида Балаева.

Министр мұндай баға жетпес мұраны сақтау – тек қоғамның ғана емес, келер ұрпақтың алдындағы қасиетті парыз екенін атап өтті.

"Сондықтан Конституцияда тарихи-мәдени мұраны қорғаудың әрбір азаматтың ортақ жауапкершілігі ретінде бекітілуі – мәдениетке деген көзқарастың түбегейлі өзгергенінің айқын көрінісі. Жалпы, конституциялық өзгерістерге сәйкес Ұлттық архив қоры және архивтер, қоғамдық кеңестер, сондай-ақ ақпаратқа қол жеткізу мәселелеріне қатысты үш заңға түзетулер енгізілді. Бұдан бөлек, заңнаманы Конституция талаптарына сәйкестендіру мақсатында тағы 18 заңға өзгерістер әзірленіп жатыр", – деді Аида Балаева.

Оның айтуынша, алдағы уақытта сөз бостандығы мен ақпарат тарату, діни ұйымдардың қызметі, бейбіт жиналыстар өткізу, волонтерлік қызметті қолдау, қайырымдылық, мәдениет, кинематография және Конституциядан туындайтын өзге де мәселелер бойынша заңнамалық өзгерістер енгізу жоспарланып отыр.

Еске салайық, бұған дейін Президент Қасым-Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды жаңа Конституцияның күшіне енуімен құттықтаған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Дауыс беру #129 сайлау учаскесінде өтті, ол Ұлттық академиялық кітапхана ғимаратында орналасқан. Бүгінгі оқиғаның маңыздылығын айтып, вице‑премьер жаңа Конституцияны қабылдау елдің одан әрі дамуы үшін маңызды кезең екенін атап өтті. «Әрбір ұлт, әрбір ел өз дамуының жолын іздейді. Қазақстан да одан тыс қалған жоқ. Халықтық Конституцияны қабылдау әділ әрі прогрессивті Қазақстан құруға бағытталған. Қазақтандықтар дұрыс таңдау жасайды деп үміттенемін», – деді Аида Балаева.
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