#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстандық балуандар U20 Азия чемпионатында тағы үш медаль жеңіп алды

Қазақстандық балуандар U20 Азия чемпионатында тағы үш медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 19:06 Сурет: United world wrestling
Қазақстан грек-рим күресінен Таиландтың Паттайя қаласында өтіп жатқан U20 жас санатындағы Азия чемпионатында үш медаль жеңіп алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Еркебұлан Анапия 82 келіге дейінгі салмақтың финалында Иран өкілі Алиреза Мохаммад Хоссейниден жеңіліп, жарысты күміс жүлдемен аяқтады.

60 келіге дейінгі салмақта Алпамыс Болатұлы қола жүлде үшін өткен белдесуде жапониялық Юсукэ Хиротаны тізе бүктірді.

97 келіге дейінгі салмақта Максим Украинцев қола медаль үшін өткен айқаста Қытай өкілі Синью Люді жеңді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстандық садақшылар Азия кубогында тағы екі алтын медаль жеңіп алды
14:10, 28 наурыз 2026
Қазақстандық садақшылар Азия кубогында тағы екі алтын медаль жеңіп алды
Арсен Жұма грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды
09:51, 24 тамыз 2025
Арсен Жұма грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында қола медаль жеңіп алды
Қазақстан грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында төртінші медалін жеңіп алды
10:10, 25 тамыз 2025
Қазақстан грек-рим күресінен U20 әлем чемпионатында төртінші медалін жеңіп алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НХЛ
20:32, Бүгін
Александр Овечкин ответил, кем бы стал, если бы не хоккей
Фото: ATP
20:09, Бүгін
Александр Бублик высказался о причинах пропуска теннисистами "Уимблдона-2026"
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:34, Бүгін
"Елимай" объявил о трансфере словенского защитника Миттендорфера
Фото: WTA
19:14, Бүгін
Ига Швёнтек без проблем вышла в третий круг "Уимблдона - 2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: