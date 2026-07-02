#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алаяқтар жаңа айлаға көшті: жеке деректеріңізді қалай қорғауға болады

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 19:15 Фото: freepik
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті азаматтарды телефон арқылы жасалатын алаяқтықтың жиілегені туралы ескертті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, Мемлекеттік кірістер комитетінің қызметкерлері азаматтарға қандай да бір хаттың келіп түскені туралы хабарлап телефон соқпайды, құжаттарды пошта немесе курьер арқылы алуды ұсынбайды және 1414 нөмірінен келетін SMS-кодтарды қоса алғанда, ешқандай растау кодын сұрамайды.

Сондай-ақ комитет өкілдері ешқашан растау кодтарын, құпиясөздерді, банк картасының деректерін немесе басқа да жеке мәліметтерді талап етпейді.

Егер сізге осындай қоңырау шалынса, Мемлекеттік кірістер комитеті:

  • SMS арқылы келген кодтарды және жеке мәліметтерді ешкімге айтпауға;
  • жіберілген сілтемелерге өтпеуге және белгісіз қосымшаларды орнатпауға;
  • әңгімені бірден тоқтатуға;
  • қажет болған жағдайда Мемлекеттік кірістер органдарына ресми байланыс арналары арқылы өзіңіз хабарласуға кеңес береді.

Комитет азаматтарды қырағылық танытуға, мұндай алаяқтық тәсілдері туралы туған-туыстары мен жақындарын ескертуге және тек ресми ақпарат көздеріне ғана сенуге үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных
12:59, 05 желтоқсан 2025
Алаяқтар домофон қызметі атынан телефон шалып, жеке деректерді ұрлауда
Қазақстанда жаңа мемлекеттік кірістер департаменттері құрылды
09:43, 29 мамыр 2024
Қазақстанда жаңа мемлекеттік кірістер департаменттері құрылды
Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат
12:54, 13 наурыз 2026
"1 сәуірден бастап – толық өшіру": МКК кәсіпкерлерге БКМ жаңа хаттамаға көшетінін еске салды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НХЛ
20:32, Бүгін
Александр Овечкин ответил, кем бы стал, если бы не хоккей
Фото: ATP
20:09, Бүгін
Александр Бублик высказался о причинах пропуска теннисистами "Уимблдона-2026"
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:34, Бүгін
"Елимай" объявил о трансфере словенского защитника Миттендорфера
Фото: WTA
19:14, Бүгін
Ига Швёнтек без проблем вышла в третий круг "Уимблдона - 2026"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: