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Қоғам

Астана әуежайында автотұрақ тарифі қымбаттайды

Аэропорт в Астане, аэропорт Астаны, международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, международный аэропорт в Астане, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 21:43 Фото: Zakon.kz
Астана халықаралық әуежайында 2026 жылғы 1 тамыздан бастап қысқа мерзімді автотұрақ тарифі сағатына 300 теңгеге дейін өседі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сонымен қатар әуежай ұзақ мерзімді тұраққа арналған жаңа автотұрақ аймақтарын іске қосып, жолаушылар үшін тегін және қолжетімді паркинг нұсқаларын сақтап қалмақ.

Әуежайдың баспасөз қызметінің мәліметінше, қазіргі уақытта автокөліктерді ұзақ мерзімге қоюға арналған қосымша автотұрақ аймақтарын дайындау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл аймақтарда тұрақ құны – сағатына 100 теңге. Осылайша, жолаушылар мен шығарып салушылар өздеріне тиімді әрі үнемді тұрақ нұсқасын таңдай алады. Сонымен қатар әуежай келушілеріне арналған 100 автокөлікке есептелген тегін автотұрақ бұрынғыдай жұмысын жалғастырады.

"Осы жылдың 1 тамызынан бастап Астана халықаралық әуежайында қысқа мерзімді автотұрақ тарифтері өзгереді. Жаңа тариф бойынша тұрақ ақысы сағатына 300 теңгені құрайды. Бұл қолданыстағы тарифтен 100 теңгеге жоғары. Айта кету керек, сағатына 200 теңге көлеміндегі тариф 2023 жылдан бері өзгеріссіз сақталып келді. Осы уақыт ішінде пайдалану шығындары артып, автотұрақтарды күтіп-ұстау мен жаңғыртуға жұмсалатын шығын көлемі айтарлықтай өсті, – делінген хабарламада.

Сонымен бірге, азаматтардың жекелеген санаттары үшін қолданыстағы жеңілдіктер сақталады. I және II топтағы мүгедектігі бар адамдар, басқа мемлекеттердің аумағындағы жауынгерлік іс-қимылдардың ардагерлері, сондай-ақ Семей ядролық сынақ полигонындағы сынақтардың зардаптарын жоюға қатысушы мәртебесі бар азаматтар автотұрақ ақысын төлеуден босатылады.

Автотұрақ инфрақұрылымын дамыту жолаушыларға қолайлы жағдай жасауға, әуежайдың терминал алдындағы аумағындағы көлік қозғалысын оңтайландыруға және келушілерге өз қажеттілігіне сай ең қолайлы әрі тиімді автотұрақ нұсқасын таңдауға мүмкіндік береді.

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Айдос Қали
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