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Қоғам

ІІМ: Интернет-алаяқтықтан зардап шеккендерге 4,8 млрд теңге қайтарылды

ІІМ: Интернет-алаяқтықтан зардап шеккендерге 4,8 млрд теңге қайтарылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 22:22 Сурет: polisia.kz
Қазақстанда жыл басынан бері интернет-алаяқтық қылмыстарының саны 7%-ға азайды. Осы кезеңде полиция алаяқтардың құрбаны болған азаматтарға 4,8 млрд теңгені қайтарып, тағы 2,6 млрд теңгенің заңсыз қолды болуына жол бермеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ІІМ-нің киберқылмысқа қарсы іс-қимыл департаменті бастығының орынбасары Әлібек Оразалы мәлімдеді.

Оның айтуынша, бүгінде кибералаяқтық ең көп таралған қылмыс түрлерінің бірі болып отыр. Қаскөйлер заманауи технологияларды пайдаланып, психологиялық қысым көрсету арқылы азаматтардың қаражатын иемденуге тырысады.

"Жыл басынан бері интернет-алаяқтықтың саны 7%-ға азайды. Сонымен қатар мұндай қылмыстарды ашу көрсеткіші жақсарды. Зардап шеккен азаматтарға 4,8 миллиард теңге қайтарылды. Ұлттық банкпен бірлесіп тағы 2,6 миллиард теңгенің заңсыз алынуына жол берілген жоқ", – деді Әлібек Оразалы.

ІІМ мәліметінше, интернет-платформалармен бірлесіп халық арасында кең таралған алаяқтық схемалары туралы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, азаматтардың цифрлық сауаттылығын арттыруға ерекше назар аударылып жатыр.

Сондай-ақ байланыс операторларымен бірлескен жұмыстардың нәтижесінде 150 миллионнан астам алаяқтық қоңырау бұғатталған.

Ведомство ұйымдасқан қылмыстық топтарды анықтау және олардың қызметін тоқтату бойынша жұмыстар жалғасып жатқанын хабарлады.

Шетелдік әріптестермен бірлескен операциялар барысында бірнеше халықаралық алаяқтық call-орталығының жұмысы тоқтатылып, қазақстандықтардың ақшасын жымқырған ондаған адам ұсталған.

Бұдан бөлек, азаматтардың жеке деректерін заңсыз таратқан интернет-ресурстың қызметі әшкереленіп, оған қатысы бар күдіктілер қолға түскен.

Министрлік қандай технология қолданылса да, азаматтардың жеке қырағылығы аса маңызды екенін ескертті.

ІІМ ешқашан бөгде адамдарға SMS-кодтарды, банк карталарының деректерін бермеуге және белгісіз адамдардың өтінішімен ешқандай қосымша орнатпауға шақырды. Егер күмән туындаса, әңгімені бірден тоқтатып, ұйымның ресми байланыс нөміріне өзіңіз хабарласу және күдікті қоңырау туралы полицияға мәлімет беру ұсынылады.

Ведомство киберқылмысқа қарсы күрес пен азаматтардың құқықтарын қорғау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасатынын атап өтті.

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Айдос Қали
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