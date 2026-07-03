#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда 13 мыңнан астам көліктің зиянды шығарындысы нормадан асқан

Алматыда 13 мыңнан астам көліктің зиянды шығарындысы нормадан асқан, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 17:12 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы экобекеттерінде жыл басынан бері көлік шығарындыларының белгіленген нормадан асқан 13 мыңнан астам жағдайы анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ренессанс плюс" ЖШС өкілдерінің мәліметінше, 2026 жылдың басынан бері Алматыдағы 19 стационарлық экологиялық бекетте автокөліктердің пайдаланылған газдарына 116 мыңнан астам тексеру жүргізілді.

Мониторинг нәтижесінде улы заттар мен түтін шығарындыларының белгіленген нормативтен асқан 13 076 жағдайы анықталды. Әсіресе, Алатау және Наурызбай аудандарында ең көп заңбұзушылық тіркелген.

"Ренессанс плюс" ЖШС мәліметінше, автокөлік шығарындыларына мониторинг тұрақты түрде жүргізіледі. Бұл жұмыс көлік құралдарын техникалық байқаудан өткізу кезінде қойылатын талаптардың сақталуын бақылауға бағытталған.

"Жүргізіліп жатқан мониторингтің мақсаты – шығарынды мөлшері белгіленген нормадан асатын көлік құралдарын анықтау, атмосфералық ауаның ластану деңгейін төмендету және ауаны қорғау шараларының тиімділігін арттыру", - делінген хабарламада.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль
17:45, Бүгін
Қазақстанда жол апаты салдарынан қаза тапқандар саны 20% азайды
КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры поезда
09:03, 14 қазан 2025
Теміржолда қауіпсіздік ережесін бұзған 37 мыңнан астам азамат анықталды
Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина
09:13, 16 маусым 2026
Елімізде көші-қон заңнамасын бұзудың 13 мыңнан астам фактісі әшкереленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
20:50, Бүгін
"Астана" обыграла "Женис" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
20:10, Бүгін
Видеообзор разгромного поражения "Тараза" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;Минай&quot;
19:44, Бүгін
Украинский голкипер Кучер официально перешёл в "Алтай"
Фото: UWW
19:19, Бүгін
Призёрка ЧМ из Казахстана Тлеухан уступила в финале первенства Азии по борьбе в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: