#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қызылорда облыстық мәслихат сессиясында жаңа Конституцияның маңызы айтылды

Қызылорда облыстық мәслихат сессиясында жаңа Конституцияның маңызы айтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 18:26 Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Бүгін Қызылорда облыстық мәслихаттың кезекті XXXIV сессиясына қатысқан Қызылорда облысының әкімі Мұрат Ергешбаев күшіне енген жаңа Ата Заңда азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, заң үстемдігін қамтамасыз ету, әділетті қоғам құру басты мақсат ретінде белгіленгенін атап өтті.

Қызылорда облыстық мәслихат сессиясында жаңа Конституцияның маңызы айтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 18:26

Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

"Жаңа Преамбулада байырғы қазақ жерінде мемлекеттілікті нығайта отырып, Ұлы Даланың мыңжылдық тарихи сабақтастығын сақтау басты қағидат ретінде бекітілген. Билік тармақтарының тепе-теңдігі нығайтылып, басқару жүйесі заман талабына сай жаңғыртылды.

Бұл – мемлекетіміздің тұғырын нығайтып, қоғамдық келісім мен тұрақтылықты сақтауға негіз болатын маңызды құжат. Мұның барлығы –Қазақстанды демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде дамытуға бағытталған жүйелі қадамдар.

Жаңа Ата Заңымыз күшіне енгеннен кейін Президентіміз 23 тамызда Құрылтай сайлауын өткізу туралы Жарлыққа қол қойды. Ұлтымыздың тарихына алтын әріппен жазылатын саяси кезеңде баршаңызды елдік мүдде жолындағы маңызды іске белсенді қатысуға шақырамын", – деді Мұрат Нәлқожаұлы.

Қызылорда облыстық мәслихат сессиясында жаңа Конституцияның маңызы айтылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.07.2026 18:26

Сурет: Қызылорда облысы әкімдігінің баспасөз қызметі

Жиында бірқатар азаматқа Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының жаңа Конституцияның күшіне енуіне орай жолдаған Құттықтау хаты және Конституцияның арнайы басылымы табыс етілді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қызылордада еркін форматтағы кездесуде жастар саясатының басым бағыттары талқыланды
18:34, 02 шілде 2026
"Жаңа Конституция – жарқын болашақ бастауы": Қызылорда облысының әкімі аймақ жастарымен кездесті
Қызылорда облысы, Азаматтық форумның облыстық кезеңі
12:26, 07 қыркүйек 2023
ХІ азаматтық форумның облыстық кезеңі бастау алды
Алматыда Ұлттық домбыра және Астана күні қалай атап өтіледі
19:46, Бүгін
Алматыда Ұлттық домбыра және Астана күні қалай атап өтіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
20:50, Бүгін
"Астана" обыграла "Женис" в матче КПЛ
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
20:10, Бүгін
Видеообзор разгромного поражения "Тараза" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;Минай&quot;
19:44, Бүгін
Украинский голкипер Кучер официально перешёл в "Алтай"
Фото: UWW
19:19, Бүгін
Призёрка ЧМ из Казахстана Тлеухан уступила в финале первенства Азии по борьбе в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: