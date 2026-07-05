Камчаткадағы жанартау 12 шақырым биіктікке күл атқылады
Сурет: РФ Вулканология және сейсмология институты
Камчаткада орналасқан Шивелуч жанартауы теңіз деңгейінен 12 шақырым биіктікке дейін күл атқылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 4 шілдеде жергілікті уақыт бойынша сағат 19:16-да болған жарылыстардың салдарынан күл бағаны теңіз деңгейінен 12 шақырымға дейін көтерілді. Ал күл бұлты жанартаудан батысқа қарай 10 шақырымға таралған.
Ресейдің Вулканология және сейсмология институты жарылыс шамамен 10 минутқа созылғанын хабарлады.
"Жанартаудың атқылауы жалғасып жатыр және ол қуатты бу-газ белсенділігімен қатар жүріп жатыр. Лава күмбезінің солтүстік бөлігінде жаңа лава күмбезі қалыптасуын жалғастыруда. Кез келген уақытта теңіз деңгейінен 12 шақырымға (39 400 футқа) дейін күл атқылауы мүмкін". РФ Вулканология және сейсмология институты
Жанартауға авиация үшін ең жоғары – қызыл қауіп деңгейі берілді. Оның белсенділігі халықаралық және төмен биіктікте ұшатын әуе кемелерінің қозғалысына әсер етуі мүмкін.
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